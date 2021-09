La giuria di Italia’s got talent 2022: fuori Joe Bastianich, entra Elio Tempo di cambiamenti a Italia’s Got Talent, con la nuova edizione che approda su Sky Uno e in streaming su NOW da gennaio. La giuria di Italia’s got talent 2022 si avvarrà di una new entry: con i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, ci sarà infatti Elio. Al timone per il sesto anno consecutivo ci sarà la conduttrice Lodovica Comello.

A cura di Redazione Spettacolo

La scelta di Elio come quarto giudice di IGT 2022

Elio è uno stimato cantante e musicista, con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio, e la scorsa estate si è fatto notare nella prima edizione di #LOL Chi ride è fuori per una vis comica davvero irresistibile, che ai suoi fan era tutt'altro che sconosciuta.

All'annuncio della notizia che lo vede giurato di IGT, ha dichiarato:

Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria.

Il saluto a Joe Bastianich, giurato uscente di IGT

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha spiegato il perché di questa nuova ricetta in giuria di Italia's Got Talent 2022: "Nella valigia di Italia’s Got Talent, quest’anno, mettiamo un po’ di novità. Diamo il benvenuto in squadra a Elio, un talento versatile e irresistibile, già nostro compagno di viaggio in altre avventure, che sa mettere la sua inconfondibile firma in tutto quello che fa. E ringraziamo Joe Bastianich, straordinario giudice per due stagioni di Italia’s Got Talent e che continuerà a far parte della famiglia Sky con nuovi progetti. Con Elio, diamo il bentornato a Federica, Mara, Frank e alla padrona di casa Lodovica, che hanno saputo fare di Italia’s Got Talent uno show tra i più amati dal pubblico, capace di riunire davanti alla tv tutta la famiglia in grandi serate di intrattenimento puro".