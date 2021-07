Raffaella Carrà e Leonardo Bonucci insieme, sorridenti, in una delle interviste più volute da parte della conduttrice recentemente scomparsa, che non ha mai nascosto la sua passione calcistica né la sua fede per la Juventus, della quale era una grande tifosa. All'indomani del trionfo degli Azzurri agli Europei 2021, torna virale lo scatto di Raffaella Carrà insieme al difensore della Nazionale, che era stato ospite del suo programma A Raccontare comincia tu, a maggio 2019. Un incontro divertente sul campo, dove Raffaella e Bonucci si erano scambiati consigli sugli allenamenti calcistici e sui passi di danza, poi un'intervista profonda, nel corso della quale il calciatore aveva raccontato l'amore con la moglie Martina e i momenti difficili attraversati per la malattia del piccolo Matteo. Infine l'autografo che Bonucci aveva stampato sul retro della sua maglia numero 7, che aveva fatto indossare a Raffaella, sempre pronta a stare al gioco, in qualsiasi situazione: "Faccio i muscoli alla schiena, così scrivi meglio".

Leonardo Bonucci ricorda Raffaella Carrà

Nel giorno della notizia della tragica scomparsa dell'artista, il difensore bianconero era in ritiro con la Nazionale italiana in vista della semifinale degli Europei contro la Spagna. Non è mancato però un pensiero per Raffaella, che a lui era particolarmente affezionata: "Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre", ha scritto Bonucci a corredo di una bellissima foto abbracciato alla regina della tv. Anche la Juve ha voluto omaggiarla con un tweet commosso e conciso: "Ciao Raffaella". La Carrà d'altronde ha sempre avuto un forte legame con il mondo del calcio. Nel 2019 aveva condiviso sui social alcuni scatti con i protagonisti del team bianconero, da Giorgio Chiellini a Federico Bernardeschi e Bonucci.

L'intervista di Raffaella Carrà a Leonardo Bonucci

Il 2 maggio 2019 andava in onda la puntata di A raccontare comincia tu che aveva per protagonista Leonardo Bonucci. Il calciatore aveva rimarcato l'importanza della famiglia nella sua vita, un'ancora di salvezza che lo aveva aiutato a riprendersi da tanti momenti difficili e dalle fatiche della sua carriera: "La famiglia ti dà stabilità e ti aiuta nei momenti di difficoltà. nella carriera ce ne sono tanti. Nei momenti di crisi devi trovare la forza di ancorarti a qualcosa e andare avanti". Già allora era felicemente sposato con Martina Maccari, dalla quale aveva appena avuto Matilda, l'ultima dei suoi tre figli. Matteo, il secondo, ha lottato contro una malattia, dalla quale fortunatamente è guarito: "Eravamo in vacanza, Matteo aveva 2 anni. Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. All'improvviso crolla tutto".