La foto di Pietro e Rebecca nel remake di This is us ha creato sconcerto nei fan della serie La prima foto di Noi mostra Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca nel remake italiano di This is Us arriva sui social come un fulmine a ciel sereno e stringe il cuore dei fan della serie americana. Milo Ventimiglia e Mandy Moore sembrano essere ben lontani da questa riproduzione perfetta per mamma Rai, meno per il pubblico delle piattaforme streaming.

A cura di Redazione Spettacolo

La prima foto di Noi mostra Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca nel remake italiano di This is Us arriva sui social come un fulmine a ciel sereno e stringe il cuore dei fan della serie americana. Milo Ventimiglia e Mandy Moore sembrano essere ben lontani da questa riproduzione perfetta per mamma Rai, meno per il pubblico delle piattaforme streaming. Lui volutamente invecchiato, baffone e zazzera d'ordinanza, lei troppo più giovane, casta frangetta e un candore quasi monacale, una Chiesa piena di attori e figuranti provenienti dai casting delle maggiori produzioni ammiraglie. Tutto apparentemente stravolto, un po' too much rispetto alle scene girate nelle strade di Pittsburgh, città operaia in Pennsylvania negli anni Settanta.

La trama di Noi e i personaggi

La trama di Noi, remake italiano di This is us prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, avrà al centro la coppia formata da Pietro e Rebecca, interpretati appunto da Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che si troverà ad affrontare una vita insieme fatta di sfide continue, cadute improvvise, distacchi e ritorni, oltre a tirare su i tre figli di nome Claudio, Caterina e Daniele. Come nella serie originale, questi ultimi faticheranno a raggiungere un equilibrio e avranno come filo conduttore la storia dei loro genitori.

Le riprese concluse sulle alpi piemontesi

Le riprese della serie Noi sono terminate da qualche giorno sulle alpi piemontesi, dove forse è stata ambientata la parte nel cottage di famiglia, come mostra il video condiviso dalla pagina fan più attiva di Instagram, intento a stappare una bottiglia per festeggiare il lavoro concluso. La regia è affidata a Luca Ribuoli e la serie andrà in onda su Rai1 a partire dal 2022 per un numero totale di 12 episodi, che andranno in onda in sei prime serate su Rai1. Nel cast reciteranno nei panni dei figli Kate, Kevin e Randall: Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Le location dove sono state girate le puntate erano a Roma, Milano e Torino.