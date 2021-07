Ad attendere gli italiani, una domenica ricca di emozioni. L'11 luglio, infatti, si disputeranno due importanti eventi sportivi che vedranno protagonista l'Italia: la finale di Wimbledon 2021 e la finale di Euro 2020. Dal tennis al calcio, entrambi gli eventi verrano trasmessi in chiaro: ecco dove e a che ora sintonizzarsi per seguire minuto per minuto la finale con Matteo Berrettini e le gesta degli Azzurri.

La finale di Wimbledon 2021 in chiaro su TV8

Gli spettatori potranno vivere tutte le emozioni della finale di Wimbledon 2021, che vedrà andare in scena l'attesissima sfida tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Sky ha deciso di dare la possibilità a tutti di assistere in chiaro all'importante match. La finale, infatti, verrà trasmessa in chiaro su Tv8 a partire dalle ore 15:00. La telecronaca sarà a cura di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Ovviamente si potrà seguire l'evento anche su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 e in streaming su NOW. "Così tutta Italia potrà tifare Berrettini": fanno sapere da Sky. E dopo le emozioni di Wimbledon 2021, non resta che seguire la finale di Euro 2020.

La finale di Euro 2020 Italia – Inghilterra su Rai1

Domenica 11 luglio è anche il giorno della finale di Euro 2020. A sfidarsi saranno Italia e Inghilterra e finalmente sarà possibile conoscere la squadra che si aggiudicherà la vittoria. Anche questo evento calcistico, sarà disponibile in chiaro. Gli spettatori, infatti, non dovranno fare altro che sintonizzarsi su Rai1 a partire dalle ore 20:30. Purtroppo, a causa del Covid, Alberto Rimedio si è visto costretto a rinunciare alla telecronaca. Al suo posto, racconteranno le gesta degli Azzurri e della squadra di Gareth Southgate, i giornalisti Stefano Bizzotto e Chiara Serra. Non resta che attendere domenica 11 luglio per vivere questa giornata di grande sport. Che sventolino le bandiere.