La sfida tra titani del pre-weekend relativa gli ascolti tv si è conclusa, nella serata di venerdì 26 febbraio, con un risultato piuttosto soddisfacente per le svariate trasmissioni che hanno intrattenuto il pubblico italiano. La seconda edizione de "Il Cantante Mascherato" su Rai1, condotta da Milly Carlucci, nella sua ultima puntata ha sfiorato i 4,5 milioni di telespettatori, sbandierando il vessillo della vittoria. Si mantiene stabile, invece, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, arrivato alla semifinale dopo ben cinque mesi di diretta. La 43esima puntata del reality show, infatti, ha raccolto il pubblico già fidelizzato che ha seguito con ansia gli ultimi step del programma che si avvicina sempre di più alla finale dove verrà decretato il vincitore del Grande Fratello più lungo di sempre. Grande ritorno anche per Fratelli di Crozza, sul Nove, che alla sua seconda puntata sfiora il milione e mezzo di telespettatori, che non resistono alle grandiose imitazioni del noto comico genovese.

Ascolti tv venerdì 26 febbraio

Nella serata di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, su Rai1 la finale de Il Cantante Mascherato – dalle 21:51 alle 00:28 – è stata vista da 4.312.000 spettatori conquistando il 20.7% di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip – dalle 21:50 alle 1:05 – è stata vista da 3.593.000 spettatori registrando uno share del 19.3% (Grande Fratello Vip – Night a 2.108.000 e il 30.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha intrattenuto davanti al video 1.468.000 spettatori conquistando il 5.5% e The Resident è stato visto da 1.021.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è stato la scelta di 930.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rai3 Titolo V è stato seguito da 542.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha conquistato 1.201.000 spettatori raggiungendo uno share dle 5.9%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.070.000 spettatori arrivando al 5.6%. Su Tv8 Spider-Man 3 segna 487.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza , ritornato da poco in tv, è stato seguito da 1.452.000 spettatori con il 5.6% di share.