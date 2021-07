Domenica 11 luglio si preannuncia come una giornata trionfale di sport. Tennis e calcio nel menu di Sky che accompagnerà gli abbonati in una maratona in partenza dal pomeriggio fino a notte fonda, da Wimbledon agli Europei, per finire con la Coppa America. E sarà una domenica particolare soprattutto per noi italiani, pronti a vederci protagonisti su ogni fronte.

Finale di Coppa America, quando e dove vederla

Si inizia in notturna, tra sabato e domenica, quando andrà in scena al Maracanà la sfida valida per la finale di Coppa America tra Brasile e Argentina, o per meglio dire la sfida nella sfida tra Neymar e Messi. Appuntamento alle ore 2 in diretta da Rio de Janeiro su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Gentile.

Finale Wimbledon, dove vedere Berrettini

Il successo di Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon permette per la prima volta a un italiano di arrivare in finale nel torneo tennistico più importante al mondo e il primo appuntamento di domenica prossima è previsto proprio al All England Club, dove Berrettini sfiderà Novak Djokovic per ambire al primo slam della sua carriera. Appuntamento con la diretta del match a partire dalle ore 15 sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Italia-Inghilterra, dove vederla su Sky

Sarà quindi il turno della finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra, che vedrà gli Azzurri guidati da Roberto Mancini affrontare gli inglesi guidati da Southgate a Wembley. L'appuntamento, in questo caso, inizia con il prepartita dalle 19.30 su Sky Sport Football (e post gara fino a mezzanotte anche su Sky Sport Uno) con Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, il portiere della Nazionale femminile di calcio Laura Giuliani e mister Fabio Capello in collegamento da Londra. Toccherà poi a Fabio Caressa e Beppe Bergomi commentare la finale, esattamente come era accaduto 15 anni fa a Berlino, in occasione della conquista della Coppa del mondo del 2006.

La lunga notte proseguirà anche con gli ospiti che hanno caratterizzato “Calciomercato – L’Originale”, sempre con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (da Londra) e Fayna. "La domenica delle finali" si chiude nella notte, con Gara3 delle Finals NBA tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns (diretta dalle ore 2 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio su Sky Sport NBA) e le finali del Valencia Open del World Padel Tour 2021.