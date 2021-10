La doccia di Rudy Zerbi a Tu sì que vales, l’assurdo scherzo che spiazza i giudici Momenti esilaranti a Tu Sì Que Vales, dove Rudy Zerbi diventa, suo malgrado, vittima di un inaspettato scherzo. Quella che sembrava un’invenzione tecnologica, presentata da Noli, diventa invece l’oggetto con il quale si porterà a termine la burla che lascerà di stucco pubblico e giudici, sconvolti dalla cascata d’acqua che travolge il coach di Amici.

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano i momenti di divertimento durante la puntata di Tu sì que vales di sabato 9 ottobre. I giudici sono sempre pronti ad accogliere le novità che gli vengono presentate dai vari talenti, anche le più bizzarre e non esitano a mettersi alla prova, qualora i partecipanti glielo chiedessero. Ed ecco che Noli, uno dei protagonisti della serata mette in scena un numero davvero divertente, con l'aiuto di un'invenzione incredibile: il water del futuro. Vittima di questo oggetto tecnologico è, dopo l'incursione di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, il povero Rudy Zerbi.

Quella che sembrava un'invenzione dalle grandi potenzialità e che poteva rivoluzionare la vita di migliaia di persone, si è rivelata invece, un modo per scherzare e fare intrattenimento in tv. Noli, il concorrente in questione, dice di provenire da Manila e di aver lavorato otto anni per portare a termine il progetto di "I WC" un water tecnologico dotato anche di riconoscimento facciale. Le prime ad essere chiamate per mettere alla prova le capacità dell'oggetto sono Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Le due, non esitano a stare al gioco ed eseguono, non senza momenti di cedimento e di risa, le istruzioni del concorrente che, inoltre, si mostra molto suscettibile qualora qualcuno metta in dubbio l'utilità della sua invenzione.

Insomma I-WC si apre, si chiude con dei programmi vocali: "Quindi io per tre volte al giorno devo andare al bagno e devo fare sto teatrino qua? Ho capito, ma non so quale sia l'utilità nell'espletare le feci" dice l'attrice perplessa davanti alle falle presentate dal water tecnologico. Ma a mostrare le altre funzioni dell'innovativa creatura di Noli è Rudy Zerbi.

Il coach di Amici, senza remore, si accomoda sul wc e scopre che è capace di trasmettere anche qualsiasi canzone lui voglia. Ma, arrivati alla fine della presentazione, manca il momento clou, quello dedicato al risciacquo, per il quale esiste una formula precisa: "Rudy deve dire I-Wc flash" ed ecco che, una volta ripetuta la formuletta quello che accade sconvolge pubblico e giudici. Una cascata d'acqua prende in pieno Zerbi che, quindi, è vittima di uno scherzo realizzato alla perfezione.