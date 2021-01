La crisi di governo domina gli ascolti tv nella prima serata del 19 gennaio, con ampio spazio dedicato al voto in Senato sia nello speciale del Tg su Rai1 che nei programmi di approfondimento. Su Canale 5 si è invece chiusa la stagione di Viaggio nella Grande Bellezza, che Mediaset ha deciso di cancellare per gli ascolti reputati troppo bassi. Di seguito, tutti i numeri Auditel di ieri sera.

Gli ascolti di martedì 19 gennaio 2021

Su Rai1 lo Speciale TG1 – Il Voto del Senato è andato in onda dalle 20.34 alle 22.39, e ha raccolto 3.969.000 spettatori con il 14,5% di share. Su Rai2 la partita di Coppa Italia Roma-Spezia ha interessato 2.157.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale 5 l'ultima puntata di Viaggio nella Grande Bellezza, il programma divulgativo di Cesare Bocci, ha registrato 1.665.000 spettatori pari all’8% di share, chiudendo con il risultato più basso di questa stagione in termini di spettatori. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.614.000 spettatori (7,1%). Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha totalizzato 1.573.000 spettatori (6,4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 1.395.000 spettatori (6,9%). Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 1.169.000 spettatori (6,1%). Sul Nove Ex ha portato a casa 581.000 spettatori (2,4%). Su TV8 Come Neve a Natale ne ha raccolti 339.000 (1,3%).

I programmi di mercoledì 20 gennaio 2021

Per quanto riguarda la programmazione prevista per stasera, la Rai propone Juventus – Napoli per la Coppa Italia (Rai1, dalle 20.30), il film Qualcosa di speciale (Rai2) e Chi l'ha visto? (Rai3). Mediaset propone la serie Made in Italy (Canale 5), il film Alice in Wonderland (Italia 1) e Stasera Italia speciale (Rete 4), seguito in seconda serata dal film Una storia vera per rendere omaggio ai 75 anni di David Lynch. Su La7 va in onda Atlantide – Good Morning America, Tv8 propone il film La cuoca del Presidente e sul Nove va in onda il programma Accordi e disaccordi. Ricordiamo inoltre che a partire dalle 17 Rai1 e Rete4 dedicano ampio spazio alla cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.