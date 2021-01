Archiviata la crisi di governo, almeno dal punto di vista di maratone e speciali televisivi, oggi è il giorno della cerimonia per l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Il 20 gennaio si consuma il primo atto del 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America (commosso in occasione dell'ultimo discorso prima dell'inizio del suo incarico). Per la prima volta non vedrà partecipe della cerimonia il predecessore, Donald Trump,che non parteciperà alla cerimonia a dispetto della consuetudine. Anche la Tv italiana offrirà ampia copertura dell'evento, con cambi di palinsesto che riguarderanno alcune delle principali reti generaliste e dei canali all news.

Le reti Rai

Si parte da Rai1, che a partire dalle ore 17 andrà in onda con lo Speciale Tg1 “Il giorno di Biden”, condotto da Emma D’Aquino. Lo spazio proseguirà fino alle 18.40, con collegamenti da Washington, ospiti e commenti. Alla stessa ora anche RaiNews24 ospiterà uno speciale di tre ore per raccontare le fasi salienti del giuramento di Biden, con collegamenti da Washington di Antonio Di Bella e l’inviata Rai Liana Mistretta. Ad occuparsi dell'insediamento di Biden anche la puntata del Tg2 Post, in onda a partire dalle 21.

Lo speciale di Rete4 e Tgcom

Anche Mediaset offrirà ampia copertura dell'evento. Prima su Rete 4, dalle ore 17.00 alle ore 18.55, con lo speciale "Nasce l’America di Biden“ condotto da Giuseppe Brindisi, che verrà trasmesso in simultanea da Tgcom24 e avrà diversi ospiti, da Maria Giovanna Maglie ad Alessandro Sallusti, Paolo Guzzanti, Federico Rampini, Alessandro Plateroti e Massimo Teodori.

Atlantide speciale su La7

La7 racconterà la cerimonia con uno speciale Atlantide di prima serata intitolato “Good Morning America“. Andrea Purgatoriospita Rula Jebreal, Alan Friedman, Furio Colombo, precedendo il film “The silent man” con Liam Neeson, che racconta la storia della Gola Profonda dello scandalo Watergate che costò la presidenza a Richard Nixon.

SkyTg24 racconta l'insediamento di Biden

Anche SkyTg24, a partire dalle ore 17, dedica una lunga diretta al racconto dell’insediamento del nuovo presidente Joe Biden con uno speciale condotto da Renato Coen che mostrerà il giuramento del nuovo presidente Usa. Parteciperà anche il direttore Giuseppe De Bellis, oltre ad ospiti ed esperti vari in studio e in collegamento. Nella stessa giornata SkyTG24 approfondisce l’evento americano con una raccolta di materiale sulle piattaforme On Demand dedicata al racconto degli ultimi quattro anni della politica e della società Usa.