Nel primo mercoledì di febbraio 2021 gli italiani si sono ben distribuiti davanti al televisore scegliendo tra i vari programmi proposti dai palinsesti delle varie emittenti. Sul podio della consueta sfida degli ascolti tv ci sono, al primo posto, la Coppa Italia con la partita Napoli-Atalanta che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori. A seguire, poi, in seconda posizione, l'ultima puntata della fiction Made in Italy ha conquistato nuovamente il pubblico di Canale 5: la storia della moda italiana, raccontata dagli occhi di una giovane e aspirante giornalista ha incuriosito una buona fetta di italiani. Sebbene in terza posizione ci sia Chi l'ha visto? che guadagna sempre più consensi, confermandosi come una delle trasmissioni più seguite dai telespettatori, una piccola menzione va anche a La Caserma. Il docu-reality di Rai2, infatti, pur non eguagliando il successo del suo predecessore, Il Collegio, nella sua seconda puntata ha superato il milione e mezzo di spettatori.

Ascolti mercoledì 3 febbraio 2021

Nella serata di ieri, mercoledì 3 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha interessato 4.934.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Made in Italy è stata vista al video 2.455.000 spettatori ottenendo uno share dell’11.2%. Su Rai2 La Caserma è stata la scelta di 1.717.000 spettatori (7.6%). Su Italia1 Il principe cerca moglie ha raccolto davanti al video 1.704.000 spettatori guadagnando uno share del 7.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 2.358.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Rete4 Speciale Stasera Italia è stato seguito da 875.000 spettatori registrando uno share del 3.9%. Su La7 TgLa7 Speciale ha guadagnato 1.289.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent è interessato 1.215.000 spettatori conquistando uno share del 5.1%. Sul Nove Accordi & Disdaccordi è stato seguito da 588.000 spettatori con il 2.3%.