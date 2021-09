La classifica delle 10 serie più viste su Netflix e no, la prima non è La casa di carta Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix, ha svelato quali sono le dieci serie più viste su Netflix. Quelle, cioè, che hanno registrato il maggior numero di account che hanno visto almeno due minuti nei primi 28 giorni di disponibilità sulla piattaforma. Al primo posto non c’è, come molti potrebbero pensare, La casa di carta, ma una serie altrettanto chiacchierata.

A cura di Daniela Seclì

Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix, ha preso parte alla Vox Media’s Code Conference che si è tenuta lunedì 27 settembre. Così, ha svelato quali sono le dieci serie più viste su Netflix. In particolare, si tratta di quelle che hanno registrato il maggior numero di account che hanno guardato almeno due minuti nei primi 28 giorni di disponibilità su Netflix. Ebbene, al primo posto, si piazza Bridgerton. Ben 82 milioni di account hanno cliccato play nei primi giorni dall'arrivo della serie sulla piattaforma. Sul podio anche Lupin Parte 1 e The Witcher 1. Si piazza solo al sesto posto, La casa di carta. Bridgerton è in testa alla classifica anche quando si tratta delle serie che hanno totalizzato il maggior numero di ore di visione. Al secondo posto troviamo La casa di carta – Parte 4 e al terzo posto Stranger Things 3. Ecco le classifiche complete delle serie e dei film più visti su Netflix.

Le 10 serie più viste su Netflix

Bridgerton: 82 milioni di account; Lupin Parte 1: 76 milioni di account; The Witcher 1: 76 milioni di account; Sex/Life: 67 milioni di account; Stranger Things 3: 67 milioni di account; La casa di carta Parte 4: 65 milioni di account; Tiger King: 65 milioni di account; La regina degli scacchi: 62 milioni di account; Sweet Tooth: 60 milioni di account; Emily in Paris 1: 58 milioni di account.

I 10 film più visti su Netflix

Extraction: 99 milioni di account, Bird Box: 89 milioni di account; Spenser Confidential: 85 milioni di account; 6 Underground: 83 milioni di account; Murder Mystery: 83 milioni di account; The Old Guard: 78 milioni di account; Enola Holmes: 77 milioni di account; Project Power: 75 milioni di account; Army of the Dead: 75 milioni di account; Fatherhood: 74 milioni di account.

Le 10 serie più viste su Netflix in base alle ore di visione

Bridgerton: 625 milioni di ore; La Casa di Carta Parte 4: 619 milioni di ore; Stranger Things 3: 582 milioni di ore; The Witcher: 541 milioni di ore; 13 Reasons Why (stagione 2): 496 milioni di ore; 13 Reasons Why (stagione 1): 476 milioni di ore; You 2: 457 milioni di ore; Stranger Things 2: 427 milioni di ore; La casa di carta Parte 3: 426 milioni di ore; Ginny & Georgia: 381 milioni di ore.

I 10 film più visti su Netflix in base alle ore di visione