La Caserma cambia giorno. La quarta puntata del docureality di Rai2, inizialmente prevista per mercoledì 17 febbraio, andrà in onda martedì 16 febbraio, alle 21.20, su Rai2. Uno spostamento in via del tutto eccezionale, che al momento non ha ragioni di palinsesto specifiche.

La lezione di Aldo Cazzullo sulla storia d'Italia

Prosegue l'addestramento dei 21 ragazzi della Caserma. La quarta puntata prevede nuove occasioni di approfondimento culturale, con la prima lezione di storia in Caserma e il ritorno del giornalista Aldo Cazzullo, che la scorsa settimana era già comparso nel programma per parlare ai ragazzi della figura della donna nella storia. Nella puntata in onda del 16 febbraio si parlerà della storia italiana degli ultimi 100 anni attraverso le cronache di giovani che 100 anni prima hanno contribuito a porre fine al primo conflitto mondiale. Cazzullo racconterà ad esempio la storia del tenente degli alpini Adolfo Ferrero, che si congeda dai genitori, dal fratello Beppe e dalla sorella Nina con una lettera straziante.

Un testamento morale e materiale, che affida al suo attendente per farlo recapitare alla sua famiglia. Dopo un affettuoso saluto, il giornalista si congeda, ma la lezione prosegue in una emozionante esperienza in esterna. Per onorare questo importante capitolo, i ragazzi infatti faranno un viaggio sulle tracce di luoghi storici e iconici di quegli anni.

La Caserma, anticipazioni del 16 gennaio

Intanto proseguono le vicende dei ragazzi nella Caserma, che continuano ad avere qualche problema con il turno di guardia del piantone. Ad esempio le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo non ne tengano conto. Nella quarta puntata ci sarà inoltre la prima esercitazione in piscina e un nuovo addestramento rimescola la formazione delle squadre. Tra una prova e l’altra, i ragazzi continuano a fare gruppo e a supportarsi a vicenda, mentre qualcuno si troverà a dover prendere dure scelte in amore.