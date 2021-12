Katia Ricciarelli vuole sposarsi: “Sarebbe una bella conclusione per la mia vita” Katia Ricciarelli ha confessato negli ultimi giorni di avere qualcuno che la aspetta fuori dalla Casa: “Spero di non sbagliare ancora, c’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita”.

A cura di Andrea Parrella

Katia Ricciarelli ha raggiunto ormai i tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, raccontandosi in una chiave imprevista e in un certo senso spiazzante. Oltre ad un carattere spigoloso, per il quale difficilmente ha trattenuto le sue idee e le sue opinioni, nella puntata del 13 dicembre è emerso un altro dettaglio inatteso, ovvero un rapporto sentimentale fuori dalla Casa in cui Katia Ricciarelli crede molto, al punto da pensare di volersi sposare.

Katia Ricciarelli e l'amore che la attende fuori dalla Casa

Katia Ricciarelli ha fatto la confessione a Carmen e Soleil, che chiamate in confessionale da Signorini hanno confermato tutto. Quindi è stata chiamata in confessionale proprio Katia Ricciarelli e sono stati mostrati i filmati degli ultimi giorni in cui si è aperta su questo tema, raccontando di questo amore che la aspetta fuori dalla casa:

È un bell'uomo, sarà verso l'1.80 di altezza, non l'ho mai misurato. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Una volta mi ha detto che gli poiaceva tantissimo perdersi nei miei occhi, tenendomi la mano. Che voleva passare molto tempo con me. E io non ho detto niente, ho detto a me stessa ‘Katia, hai visto mai?'. Non si tratta di passiona, ma di qualcosa di più alto. Anche stando qui dentro mi sono resa conto che ci sono ancora delle cose che possono mancare. Mi fa paura, adesso, dire che resterò da sola. Io so che questa persona c'è e questo mi fa stare davvero serena. Credo sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero di non sbagliare ancora. C'è sempre una cosa che spunta all'orizzonte, abbiamo sempre un'altra possibilità nella vita. Sempre.

Davanti a domanda diretta di Signorini, Katia Ricciarelli non ha voluto svelare dettagli particolari sul suo compagno, limitandosi a dire: "Ci siamo conosciuti molto tempo fa, in Puglia". A proposito della possibilità di un matrimonio non ha confermato né smentito: "Se accadrà – ha detto a Signorini – sarai il primo a saperlo".

Katia Ricciarelli resta al GF Vip anche a Natale

Pochi minuti dopo Katia Ricciarelli ha anche confermato di voler rimanere nella casa, nonostante il prolungamento del GF Vip: "Alla luce di tutto quello che è successo, vorrei divertirmi ancora un po', se a voi fa piacere."