Katia Ricciarelli è già esplosa, lo scherzo di cattivo gusto: “Rischia la squalifica immediata” Uno scherzo delle sorelle Selassie e di Soleil Sorge fa infuriare Katia Ricciarelli, che nella stessa serata scivola due volte, prima su “ricchio*e” e poi su un commento sulle ragazze: “Sembrano paralitiche”. Sono passate poco più di 48 ore e nella casa sono già partiti i primi screzi tra i concorrenti.

"Non sono scherzi che si fanno". Katia Ricciarelli si è arrabbiata con tutti per uno scherzo che è stato fatto dalle sorelle Selassie e da Soleil Sorge, con la complicità del resto del gruppo. Lo scherzo consisteva nel fatto che uno degli uomini rischiava la squalifica per aver detto qualcosa di offensivo nei loro confronti. Katia Ricciarelli è esplosa di rabbia quando ha scoperto che si trattava di uno scherzo, iniziando a fare la morale a tutti: "Sono scherzi che non si fanno questi, io sono qui per divertirmi ma se fate così non mi diverto più". Quello che è successo questa sera, potrebbe avere degli strascichi negli equilibri del gruppo.

E vola un "ricchio**" all'indirizzo di Alex Belli

Poco più di 48 ore e sono già cominciati i primi screzi. Katia Ricciarelli è grande protagonista e sta forse vivendo la differenza generazionale con tutto il resto del gruppo. Prima che lo scherzo fosse partito, Katia Ricciarelli aveva visto la camicia colorata piena di fantasie di Alex Belli e si era lasciata andare a un commento goliardico: "Sembri un poco ricchione". Manna che cade dal cielo per i cacciatori di bestemmie e parolacce, che sui social network gridano alla squalifica immediata. Ma non è tutto, perché è stata una serata molto ricca per la soprano, ex compagna di Pippo Baudo.

"Sembrano paralitiche" dice alle ragazze

Per Katia Ricciarelli andrà anche peggio pochi minuti più tardi, quando lancia random: "Sembrano paralitiche", riferendosi alle ragazze e tutto alla presenza di Manuel Bortuzzo. Sembra un film dei Vanzina, invece è solo Katia Ricciarelli. La squalifica immediata per la prima concorrente a essere entrata quest'anno nella casa del GfVip 6 non arriverà, probabilmente, ma di certo tutto questo segmento andato in onda questa sera sarà preso in esame da Alfonso Signorini nella diretta prevista per venerdì prossimo.