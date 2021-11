Katia Ricciarelli e Alex Belli, il video dello scontro furioso al GF Vip: “Ti do una sberla” Scontro al Grande Fratello Vip 2021. Katia Ricciarelli, convinta di avere subito una mancanza di rispetto da Alex Belli, si è scagliata contro di lui. La reazione dell’attore.

A cura di Daniela Seclì

Scontro tra Alex Belli e Katia Ricciarelli nella notte al Grande Fratello Vip 2021. Tutto ha avuto inizio, come spesso accade nel reality, da una piccolezza. La cantante, infatti, è rimasta molto male perché alcuni concorrenti non le hanno permesso di ascoltare in religioso silenzio La bohème. Al contrario, sono scoppiati a ridere. Ricciarelli si è sfogata con Jessica Hailé Selassié: "Un minimo di educazione. Una volta finito il pezzo, vi siete messi a ballare come a dire ‘Finalmente'". Poi si è scagliata contro Alex Belli.

Katia Ricciarelli contro Alex Belli

Katia Ricciarelli ha affrontato Alex Belli: "Sono delusa. Avete riso come matti fino a quando non mi sono incaz**ta. Bisogna essere educati". L'attore ha spiegato che rideva per via di un "discorso assurdo" che Davide Silvestri gli stava facendo in quel momento e non per la canzone o per il gusto di disturbare Katia:

"Ma posso ridere? Ridevo per delle cose che mi stavano dicendo. Non hai seguito il discorso, era assurdo. Mica ridevo per la bohème. Quante volte l'abbiamo ascoltata insieme? Non ti devi arrabbiare per queste robe".

Poco dopo, la settantacinquenne ha chiesto il sostegno di Aldo Montano. Si è recata dallo schermidore e gli ha chiesto conferma che i vipponi stessero ridendo. Alex, allora, si è visto costretto a precisare nuovamente: "Ridevo per quello che mi stavano dicendo, non per La Bohème, che abbiamo sentito decine di volte".

Scoppia la lite al GF Vip

Mentre Alex Belli tentava di esporre le sue ragioni, Katia Ricciarelli si è spazientita: "Ma perché devi sempre gridare? Ma perché? Gridi! Ci vuole rispetto per la musica". La reazione ha spiazzato l'attore: "Siamo matti?". Poi ha provato di nuovo a essere conciliante:

"Io non voglio litigare con te per questa roba qua. Non era una mancanza di rispetto né nei tuoi confronti, né nei confronti della Bohème. Non c'è bisogno di discutere su queste robe qua. Io mi dissocio".

A questo punto, Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie: "Non puoi sempre dire di dissociarti quando le cose non ti vanno. No. Non accetto che tu ti dissoci, basta. Mi vuoi bene? Non me ne fot** niente del tuo bene. Non dire più ‘Mi dissocio'. Tu non puoi dissociarti da niente perché siamo in una casa e devi rispettare tutti. Da cosa ti dissoci? Dall'essere stato maleducato?". Così, i toni si sono accesi. Alex ha detto a Katia che non le permette di dargli del maleducato: "No, non sono stato maleducato e non ti permetto di dirlo. Ma siete matti?". E, Katia Ricciarelli ha replicato: "Ma cosa credi di essere? Scendi. Lui deve alzare la voce più di tutti, altrimenti non sta bene".

La cantante, infine, ha detto di volere andare in confessionale e davanti alla risposta di Belli, che le ha detto "Vai, vai", si è infuriata ancora di più: "Non farmi così, che ti allungo una sberla". Il gieffino esausto e arrabbiato ha concluso: