Katia Ricciarelli cade dalla sedia poi litiga furiosamente: “Basta, pensate che sia deficiente?” Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli sta vivendo una disavventura dietro l’altra. La concorrente prima è caduta rovinosamente dalla sedia, rischiando di farsi davvero male. Poi, ha avuto un’accesa lite con gli altri inquilini che, a suo dire, non l’avrebbero invitata a giocare.

A cura di Daniela Seclì

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Katia Ricciarelli ha avuto un'accesa lite con gli altri concorrenti. L'artista ha vissuto come una mancanza di rispetto, il fatto di non essere stata invitata a fare un gioco ideato da Davide Silvestri e ha promesso che venerdì sera ne parlerà con Alfonso Signorini. Le sue disavventure non finiscono qui. Poche ore prima, infatti, Ricciarelli era caduta da una sedia.

Il video della caduta di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, nelle scorse ore, aveva pensato di godersi un po' il giardino della casa del Grande Fratello Vip. Si è lasciata andare su una delle poltroncine presenti, che si è ribaltata lasciandola cadere all'indietro. La vippona ha esclamato: "Uh Signore, ma chi è lo stron** che ha messo così questa sedia?". Nicola Pisu si è precipitato ad aiutarla e così anche Aldo Montano, mentre Katia commentava ancora incredula: "Ma come mai questa sedia era messa così?". Per fortuna, non si è fatta male.

Katia Ricciarelli e lo scontro con i concorrenti del GF Vip

Katia Ricciarelli si è resa conto che i suoi compagni di avventura si sono dimenticati di invitarla a un gioco ideato da Davide Silvestri. Così, si è scagliata contro di loro: "Avete mancato di rispetto a una persona che si è dimostrata con tutti voi molto carina ed educata. Basta, basta". Tommaso Eletti ha provato a farle ridimensionare il problema: "Dai andiamo a giocare. È un problema grave questo?". E Katia ha replicato: "Molto grave, perché mi conosco". Il gieffino, allora, ha tentato di nuovo di placarla: "Io ho detto non giochiamo più finché non siamo tutti quanti". Ma la concorrente è apparsa ferma sulle sue posizioni: "Infatti, adesso andate a giocare che io vado a letto. Basta, finiamola qua. Passerà anche venerdì questa discussione e dirò quello che penso". Manila Nazzaro, infine, è intervenuta per farle notare che sarebbe stata la stessa Ricciarelli ad allontanarsi mentre giocavano perché non le piaceva il gioco. Ma Katia ha concluso:

"Lo spiegherò, se me lo chiedono, venerdì. Basta adesso. Sono venuta io di mia iniziativa per giocare. Mi volete fare passare da deficiente. Non sono mica deficiente. A me dispiace molto, perché io sono sempre a disposizione di tutti e voglio bene a tutti. Mi sono seccata, punto e a capo".

Qui il VIDEO ufficiale della sfuriata di Katia Ricciarelli.