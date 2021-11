Kasia Smutniak a Propaganda: “La situazione in Polonia è nettamente peggiorata” Kasia Smutniak è intervenuta nella puntata di Propaganda Live di venerdì 12 novembre. L’attrice ha parlato della sua Polonia, della resistenza della popolazione.

A cura di Ilaria Costabile

In collegamento a Propaganda Live nella puntata di venerdì 12 novembre è intervenuta Kasia Smutniak. L'attrice ha parlato delle condizioni del suo paese natio, la Polonia, al centro dell'interesse internazionale in questi ultimi giorni a causa dei migranti che si trovano al confine con la Bielorussia.

Kasia Smutniak parla della sua Polonia

Non è la prima volta che l'attrice si è trovata a parlare in prima persona delle problematiche del suo paese e, anzi, il fatto di essere un personaggio pubblico le permette di gettare luce su questioni importanti e a cui va data la giusta considerazione e che riguardano le condizioni politiche e sociali di un Paese. Kasia Smutniak, quindi, parla in questi termini della sua terra:

Purtroppo devo dire che la situazione è nettamente peggiorata, sai anche il covid come in tutti i Paesi ha inasprito gli animi, in una situazione molto difficile, nel frattempo c'erano delle manifestazioni per la legge contro l'aborto che è stata effettivamente approvata, quindi abbiamo un paese dove è impossibile abortire, abbiamo assistito a un consenso politico di gruppi neofascisti, nazisti, proprio naziskin per strada che sfilano tranquillamente durante la parate per strada […]. Quello che sta succedendo negli ultimi mesi, soprattutto adesso negli ultimi giorni.

L'attrice, poi, continua entrando più nel dettaglio e raccontando quello che sta succedendo in questi ultimi giorni e parlando anche dei gesti di sostegno e solidarietà anche a distanza. Eppure la situazione è sempre più ingestibile e alla disperazione si aggiungono anche azioni di vera e propria protesta: