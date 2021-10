Joele fuori da Uomini e Donne, a Fanpage: “Sapevo di avere il microfono, ecco perché l’ho fatto” Le prime parole di Joele Milan dopo la sua uscita da Uomini e Donne: “Le mie erano solo battute, non volevo fare niente di nascosto”, spiega l’ex tronista a Fanpage.it. “È stato un errore, una stupidaggine. È il mio modo di comportarmi in quelle situazioni, volevo vedere se Ilaria ci teneva davvero a me” e racconta come sarebbero andate davvero le cose prima di lasciare lo studio del dating show. E su Maria De Filippi: “È stata comprensiva, avrei voluto chiederle scusa per essere uscito senza salutarla”.

Joele Milan dopo l'attesa puntata che ha mandato in onda la sua uscita da Uomini e Donne e così la fine del suo trono classico, racconta le sue sensazioni a Fanpage.it e spiega come sarebbero andate le cose. L'episodio che ha coinvolto il tronista e Ilaria Melis, come lei stessa ci aveva raccontato qualche settimana prima, sarebbe stato frutto di un fraintendimento. “Non sono apparso per quel che sono veramente”, spiega l'ex tronista, “le mie erano solo battute, non volevo fare niente di nascosto”. Su Maria De Filippi spiega: “È stata comprensiva, avrei voluto chiederle scusa per essere uscito senza salutarla”.

Come stai oggi Joele? Che effetto ti ha fatto rivedere la puntata?

Sono stato tanto male, non sono sereno… Grazie alle persone che ho intorno sono riuscito a riprendermi, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato.

È stato scritto che Maria ti ha "cacciato" da Uomini e Donne, com'è andata?

Non è stato così e infatti si è visto. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti.

Tutt'altro atteggiamento invece è arrivato da parte degli opinionisti Gianni e Tina, soprattutto. Come ti hanno fatto sentire le loro critiche?

Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall'inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso.

In che senso?

Mi ha segnato il mio video di presentazione iniziale. Sono passati tanti messaggi sbagliati, tanti fraintendimenti. In quel video ho detto di essere stato tradito dalla mia ex fidanzata ed è la verità. Lei, sui social, ha messo in evidenza che l'avevo tradita anch’io, ma in realtà non l’ho mai nascosto. Ho sempre detto di aver sbagliato anch’io, ma nel video del programma poi non è stata data una versione integrale, tutto qui. Purtroppo è passato che io mi fossi inventato tutto.

Tornando alla puntata in questione, quello che tutti vogliono sapere è: cosa vi siete detti davvero tu e Ilaria?

La cosa in sé e per sé l’ho detta, è vero, e alla redazione l’ho ammesso e questo dimostra che non ho mai voluto fare il furbo. Quello che ho detto però era in maniera scherzosa. Volevo solo vedere la sua reazione, non c’era niente di vero, non le avrei mai dato l’occasione di scrivermi tramite il mio amico, mi avrebbe potuto creare problemi. Non non sarei mai esposto al rischio così tanto per una persona che avevo visto solo in un paio di esterne. È stato un errore, una stupidaggine. È il mio modo di comportarmi in quelle situazioni, volevo vedere se ci teneva davvero a me.

Sapevi però di avere il microfono addosso. Possibile che tu non abbia pensato al rischio che stavi correndo?

Sapevo di essere costantemente microfonato, tanto che spesso, in altri momenti, ero stato “ripreso” dalla redazione perché mi lasciavo andare a battute e commenti che era meglio evitare. Non mi hanno mai fatto chissà quali problemi però, invece quando ho scherzato con Ilaria è scoppiato tutto il casino. Non c’erano cattive intenzioni da parte mia, ma sono andato oltre infrangendo una regola e così ho dato modo di pensare male, di dubitare di me. È la mia parola contro la loro.

Ilaria poi il tuo amico lo ha seguito davvero su Instagram…

Lei lo ha seguito sì, ma non si sono mai scritti, il primo messaggio è arrivato dopo l’eliminazione. Gli ha chiesto il mio numero per sapere come stavo, ma è successo tutto dopo. Quando ho parlato con la redazione, mi hanno chiesto anche se sarei stato disposto a rimettermi in gioco. Io non ho più voluto avere niente a che fare, non sarei più tornato sul trono.

Hai avuto modo di parlare con Maria?

Con Maria avrei voluto parlare in seguito perché mi sono alzato senza salutare, ma in quel momento ero stato appena massacrato, avrei potuto piangere davanti a tutti. Avrei voluto chiederle personalmente scusa per essermi alzata senza salutarla. Alla fine non c’è stata la possibilità, mi hanno detto che le avrebbero riferito tutto.

E con Ilaria invece?

Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà.