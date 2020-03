Gli appassionati dei cooking show si troveranno a dover colmare il vuoto lasciato dalla nona edizione di Masterchef, e in loro soccorso è intervenuta la famiglia Bastianich. Il mitico volto di Italia's Got Talent, Joe Bastianich sarà di nuovo protagonista di uno show incentrato sulla cucina, insieme a sua madre Lidia e un ospite d'eccezione: Antonino Cannavacciuolo. Il programma andrà in onda su Sky Uno a partire da giovedì 12 marzo alle 21.15.

Bastianich e Cannavacciuolo di nuovo insieme

Più che un talent si tratta di un vero e proprio show, una gara nella quale a contendersi i 100mila euro previsti in palio, saranno alcune famiglie italiane che dovranno mettersi alla prova mostrando le proprie abilità ai fornelli e la forza delle loro tradizioni culinarie. Joe e Lidia Bastianich, insieme allo chef reduce da Masterchef, saranno i giudici di questo nuovo programma prodotto dalla Endemol Shine per SkyUno.

Come funziona Family Food Fight

Il cooking show è la versione italiana di un format australiano, che ha riscontrato un certo successo anche negli Stati Uniti, nel quale diverse famiglie provenienti da varie zone d'Italia dovranno sfidarsi a suon di ricette tipiche, presentate secondo un menù completo, che dovrà essere preparato ovviamente in un tempo prestabilito. Le famiglie in gara sono sei e stando alle regole dello show, quelle che supereranno la sfida potranno passare alla puntata successiva, mentre le tre famiglie che non avranno soddisfatto i tre ‘severissimi' giudici dovranno tornare dietro il piano da cucina e riproporre nuovi piatti, giocandosi così la salvezza. Ogni puntata prevede la presenza di alcuni ospiti, per la prima puntata, prevista per giovedì 12 marzo ci saranno Benedetta Parodi e il noto giornalista sportivo Guido Meda.

Le famiglie in gara

Le famiglie in gara sono: la Famiglia Magistà proveniente da Conversano, una cittadina in provincia di Bari, la Famiglia Benziadi di origini algerine ma proveniente dalla Sicilia, la Famiglia Scainelli che viene da Bergamo, la Famiglia Raviele che vive a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, la Famiglia Lucini di Nettuno, provincia di Roma e infine la Famiglia De Florio proveniente Milano e da Rimini.

Dove vedere Family Food Fight

La puntata di Family Food Fight andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, a partire dalle ore 21:15. Come di consueto, per chi non si fosse collegato all'inizio della puntata potrà recuperarla su SkyUno +1 dove ogni contenuto inizia un'ora più tardi. Sarà possibile vedere il cooking show anche sul digitale terrestre sul canale 311 o 11. C'è poi l'alternativa streaming su Sky Go e Now Tv, inoltre le puntate come ogni contenuto presente sulla piattaforma, sarà possibile recuperarlo su Sky On Demand.