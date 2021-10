Jo Squillo smaschera i concorrenti del GF Vip: “Ipocriti, siete dolci solo per non farvi nominare” Jo Squillo si è sfogata in diretta nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 29 ottobre. Dopo aver discusso di nuovo con Katia Ricciarelli, ha rivolto un’accusa a tutti i concorrenti. La cantante è convinta che si dimostrino dolci solo per non andare in nomination: “Siete tutti ipocriti”.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 29 ottobre, ha avuto inizio dalla lite tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, che dopo essere esplosa nella scorsa diretta ha avuto degli strascichi anche questa settimana. Jo Squillo, in lacrime, infatti si è lamentata di essere stata additata come una bugiarda: "Tutti dicono amore, amore, che ipocrisia. Katia si sente la primadonna, ma siamo tutte uguali. Mi tratta male, mi mette i piedi addosso, è scorretta". Anche Ricciarelli, non è stata da meno: "Mi sta sul caz**, spero vada via subito".

Katia Ricciarelli si difende

Katia Ricciarelli ha spiegato che se il suo modo schietto di esprimersi non è apprezzato, è pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La cantante ha anche rimarcato di non avere mai fatto dispetti alle spalle di Jo Squillo:

"Ti posso assicurare che non ho fatto sberleffi alle spalle di Jo, finiamola con questa storia. Se devo dire qualcosa lo dico davanti. Io non sono regina. Quando mi alzo al mattino, vado a lavare i piatti. Non mi vado a truccare prima di lavare i piatti. Se la mia franchezza non piace, cosa devo fare? Datemi la valigia che vado a casa".

Lo sfogo di Jo Squillo contro i concorrenti del GF Vip

Jo Squillo non ha dubbi, in casa non esiste la sincerità. Tutti si fingono amici solo per non correre il rischio di essere nominati. La cantante si è sfogata in diretta con Alfonso Signorini: "Katia mi ha dato della bugiarda, voglio essere rispettata perché anch'io ho 40 anni di storia dietro. Sullo sberleffo l'ho sentito. Ci sono delle caz**te che possono essere sentite di più in certi momenti. Chi sono gli ipocriti della casa? Quasi tutti. Il gioco qui è non farsi votare. Per non farsi votare devi raccontare armonia e dolcezza. Amore, amore, amore e poi ti votano. Ho chiesto un pochino più di franchezza".