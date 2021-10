Jo Squillo al GFVip: “Mio padre beveva latte tutti i giorni ed è diventato sordo” “La caseina è una colla”, ha dichiarato Jo Squillo, “e infatti gli ha incollato le orecchie”, ha detto la gieffina, vegana convinta, a proposito del padre Aldo Coletti. Non è la prima volta che la concorrente di lascia andare ad esternazioni di questo tipo, che senza alcun fondamento scientifico avanzano correlazioni tra l’assunzione di latte e problemi di salute. Qualche giorno prima, con Ainett Stephens aveva parlato di un presunto legame tra il consumo di latte e la probabilità che si formino noduli al seno.

A cura di Giulia Turco

I concorrenti del GFVip sembrano non ricordare che ogni esternazione fatta nella casa può diventare un caso mediatico. È l'esempio di Jo Squillo, concorrente vegana, che in diverse occasioni si è lasciata andare ad una serie di argomentazioni la su tematiche di nutrizione, dicendo la sua su determinati alimenti e il legame che possono avere con la salute. Opinioni prive di ogni fondamento scientifico che hanno lasciato basito il pubblico scatenando diverse reazioni indignate sul web.

Jo Squillo e le fake news sul latte

"Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo", ha detto Jo Squillo nella casa, durante un momento di chiacchiere con i compagni. "Io gli dicevo ‘forse è anche il latte', ma lui ‘no, il latte fa bene'", ha raccontato la concorrente ad Aldo Montano, che in passato aveva parlato della sua allergia alla caseina, una proteina presente anche nel latte, che lo aveva mandato in diverse volte in ospedale. "La caseina è una colla", ha incalzato Jo Squillo, "e infatti gli ha incollato le orecchie", ha detto sempre a proposito del padre Aldo Coletti. Tra l'altro non è la prima volta che la concorrente di lascia andare ad esternazioni di questo tipo. Qualche giorno prima, con Ainett Stephens aveva parlato di una presunta correlazione tra il consumo di latte e la probabilità che si formino tumori al seno.

Il padre di Jo Squillo è morto di ictus a 90 anni

Sul fatto che ci siano correlazioni tra l'assunzione di latte e formaggi e l'insorgere di problemi di salute, non c'è alcuna evidenza, come hanno più volte sottolineato la comunità scientifica e i ricercatori, dall'Airc alla Fondazione Umberto Veronesi. Tra l'altro, da quello che sappiamo per mezzo delle dichiarazioni pubbliche dalla stessa gieffina, il padre di Jo Squillo è morto nel 2019, a 90 anni, per via di una lieve forma di ictus. Succedeva in concomitanza con la partecipazione della cantautrice all'Isola dei Famosi. "Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”, ha raccontato in seguito al settimanale Novella 2000″.