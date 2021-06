È finita male, malissimo, la relazione tra Jessica Antonini e Davide Lorusso cominciata a Uomini e Donne. Dopo l’intervista in cui l’ex tronista annunciava di essere stata lasciata, arrivando a mettere in dubbio l’eterosessualità del suo ex, è stato Davide a rispondere. Lo ha fatto usando toni concilianti che, tuttavia, non hanno disarmato la sua ex.

La versione di Davide Lorusso

Davide ha spiegato di essersi limitato a chiedere a Jessica una pausa, in attesa di capire cosa volesse da quel rapporto che aveva smesso di funzionare. Ma la Antonini non ci sta e replica: “Non so se è vero della replica di Davide al giornale. Faccio questi ultimi post perché non voglio dare ancora visibilità al Davide preoccupato quando non è emerso a Temptation Island”. Poi l’affondo della donna:

Hai inventato la scusa che volevi un periodo per te. Va bene. Dovresti sapere però che quando uno vuole un periodo di solito dovrebbe comunicarlo alla compagna, non portarla alla cresima di famiglia e a pranzo dai suoi il giorno prima di sparire. Perché in generale non si deve mai sparire, si parla. Hai scritto che non volevi lasciarmi. Certo, perché tu pensi che una donna, dopo che sparisci, stia lì ad aspettarti. Ti è stato insegnato e sei stato abituato che tutti sono lì ad aspettare te. Aspetta e spera. Ma che esempio avrei dato a mio figlio? Io un coniglio in casa che scappa ogni 2 per 3 non lo voglio, una pianta sul divano, uno che non ha un progetto, uno che ha paura di affrontare la vita, uno che non cura la ragazza, uno che prende un bambino come un gioco, uno che a Pasqua e a San Valentino non ha manco un pensiero, uno che fa a gara della primadonna, uno che dopo che ti fai 600 km ti lascia a casa tutti i santi venerdì. Non inventare ca**ate perché non sai come difenderti perché devo tirare fuori i messaggi prima del programma per far capire quanto hai preso in giro tutti? Oppure le fotine che mandavi? Ripeto: 100mila follower ora li hai fatti, hai fatto due copertine, ti sei fatto figo con 4 cretine e la tizia dell’edicola locale. Ma la faccia per me è tutto nella vita. Impara il rispetto e l’educazione. Io ti ringrazio pure perché mi sono salvata. Chissà per quanto tempo avresti continuato. Recitare è il tuo forte, per questo vuoi fare l’attore. E un consiglio: invece degli addominali, curati l’anima.

Jessica Antonini offende l’ex Davide Lorusso

In un’altra storia pubblicata su Instagram, Jessica commenta una frase dell’intervista rilasciata dall’ex compagno Davide. “Jessica non mi ha lasciato alcuna possibilità”, aveva detto lui. Parole che hanno innervosito la sua ex che ha replicato: “La verità è che non sai tenerti nemmeno le scarpe. Nessuno ti ha vietato di venire. Sono stata a Milano per settimane da persone che conosci. Abbi la decenza di non parlare di cose che non sei in grado di fare. Perché io quando voglio una cosa, vado e me la prendo. A differenza tua che le cose devono servirtele. La verità, lo hai detto tu stesso, è che sei abituato a fare così. Solo che nessuno ti aveva mai messo davanti la triste verità di quello che sei. Ma comunque vedo che un’intervista senza sostegno sei riuscito a farla”.