Stanchi di vedere pochi grandi volti femminili sul vostro catalogo di Netflix? Tranquilli perché l'azienda californiana ha appena siglato un accordo pluriennale con Jennifer Lopez e la sua casa di produzione, la Nuyorican Production. Lo ha annunciato Hollywood Reporter ed è stata la stessa attrice a pubblicare la notizia sul suo account ufficiale Instagram: "Avanti Netflix! Il meglio deve ancora venire".

I dettagli dell'accordo

Jennifer Lopez sarà in prima linea attraverso la sua Nuyorican Productions e il suo partner Benny Medina per l'organizzazione di una serie di contenuti cinematografici e televisivi, incluse docu-serie, fiction, concerti, che riguarderanno direttamente e non J.Lo anche come attrice. Tra questi progetti anche "The Mother", diretta da Niki Caro, e "The Cipher", pellicola basata sull'omonimo romanzo di Isabel Ojeda Maldonado. Grande soddisfazione da parte di Netflix: “In ogni aspetto della sua carriera, Jennifer Lopez è stata una forza nell'intrattenimento. Collaborando con lei e Nuyorican, sappiamo che continuerà a portare storie di grande impatto, gioia e ispirazione al pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Scott Stuber, responsabile dei film globali di Netflix.

I film in arrivo

In "The Mother", Jennifer Lopez è una letale assassina che insegna le basi della sopravvivenza a sua figlia, tramandandone segreti e trucchi del mestiere. "The Cipher" segue invece le indagini dell'agente speciale dell'FBI Nina Guerrera, coinvolta nel caso di un serial killer che ha lasciato codici e indovinelli online. Ogni codice corrisponde a un omicidio in quella che diventerà la classica caccia all'uomo in un hardboiled al femminile. Le uscite di entrambi i film sono previste per la metà del 2022, ma non è escluso che Netflix possa anticipare qualcosa in base ai termini dell'accordo.