Jennifer Lopez nei video dei fan a Portofino: l’addio all’equipaggio e il ritorno da Ben Affleck

A cura di Redazione Spettacolo

Jennifer Lopez ha concluso le sue vacanze tra Italia e Francia, organizzate per festeggiare il compleanno del 24 luglio 2021. Compiuti 52 anni con il suo Ben Affleck a Saint Tropez, la pop star con il suo yacht Valerie da 110 milioni di euro è arrivata in Italia per visitare Capri, la costiera amalfitana e infine toccata e fuga a Napoli. Salutato il compagno, che ha preso un aereo per tornare in America, ha proseguito da sola fino a Portofino, dove i fan l'hanno accolta con i cellulari in mano. Video e foto degli ultimi giorni di vacanza e l'addio all'equipaggio con tanto di abbracci.

Dov'è Ben Affleck? La coppia si è separata a Napoli

I fan che l'hanno vista arrivare a Portofino sono rimasti delusi dall'assenza inaspettata del compagno fresco di ritorno di fiamma, Ben Affleck. Non tutti sapevano, infatti, che il divo di Hollywood l'ha dovuta salutare al porto di Napoli per prendere un aereo che lo riportasse in America. Impegni di lavoro a quanto pare gli hanno impedito di proseguire la vacanza con la fidanzata JLo e imposto la tappa partenopea per spiccare il volo oltreoceano. La popstar non ha fatto una grinza e con la sua Valerie ha attraversato il mar Ligure per arrivare nella splendida località estiva dei vip.

Jennifer Lopez ha lasciato l'Italia

Jennifer Lopez ha ricevuto un grande saluto dall'equipaggio dello yacht prima di dirigersi verso un volo privato che la riportasse in America dal suo lavoro e soprattutto dal suo compagno Ben Affleck. Nelle foto caricate da una pagina fan particolarmente attenta ai suoi spostamenti, la si vede sorridente mentre saluta tutti coloro che le hanno permesso di godersi queste settimane da sogno, nonostante l'intrusione continua di paparazzi e appassionati dei Bennifer. Dopo i saluti, gli abbracci fino all'aereo privato e la sistemazione a bordo, in attesa di ricongiungersi con Ben, nome che porta fisso al collo sotto una collanina dalla quale non si è mai più separata da quando sono tornati insieme.