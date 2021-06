in foto: Photo credits: Chi settimanale Instagram

I Bennifer sono ormai una certezza per la seconda volta e sembrano condividere già un guardaroba. Jennifer Lopez di nuovo innamorata dell'ex fidanzato Ben Affleck è la notizia che sta impazzando su tutti i media di gossip mondiali e le foto dei loro avvistamenti sono pagate oro. Una di queste sarà disponibile sul numero del settimanale Chi in edicola questa settimana. Sul giornale di Alfonso Signorini, oltre che sfogliare le immagini, sarà possibile leggere: "JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK NON SI NASCONDONO PIÙ – DOPO AVERVI SVELATO COME SIA RIESPLOSA LA PASSIONE TRA LORO, VI MOSTRIAMO LE IMMAGINI DELLA PRIMA USCITA ROMANTICA. E VI RACCONTIAMO I NUOVI PROGETTI DEI “BENNIFER” PER IL FUTURO".

La stessa camicia in pubblico

E non è un caso che la coppia sia stata avvistata in questi giorni a Los Angeles con una prova inconfutabile: la camicia max size di Ben Affleck finita su un top bianco proprio di Jennifer Lopez. La 51enne casual e spensierata, indossando la camicia oversize di flanella rossa e nera dell'ex fidanzato Affleck, ha letteralmente infiammato i paparazzi, che non ci hanno pensato due volte a combinare le immagini per restituire un'evidenza che entrambi faticano a confermare. Tuttavia, questo è un copione che si ripete per il buon Affleck, solito condividere indumenti del suo armadio con le fidanzate: poco più di un anno fa infatti, Ben e la sua fidanzata di allora, Ana de Armas, sono stati visti indossare la stessa camicia verde in pubblico e gli scatti fecero lo stesso giro dei Bennifer. Ben e Ana si sono lasciati dopo una travolgente storia d'amore durata un anno, a gennaio di quest'anno, quando Jen era ancora con il suo ex fidanzato Alex Rodriguez.

Il rapporto di Affleck con la suocera Guadalupe

Pare che Ben Affleck avrebbe trascorso del tempo con la suocera Guadalupe, madre di Jennifer, mentre quest'ultima era impegnata in un progetto a Las Vegas. L'attore di 48 anni ha dolcemente tenuto compagnia a sua madre e, tra le pause delle riprese, Guadalupe ha chiacchierato con i membri della troupe cinematografica e del personale di sicurezza. Una fonte avrebbe riferito a E! Notizie: "Guadalupe ama Ben ed è felice che sia tornato nella vita di Jennifer. Si divertono a giocare insieme e lo hanno fatto anche in passato".