Jennifer Aniston compie 52 anni, pur continuando a dimostrarne 30. L’attrice simbolo della serie tv cult Friends non è cambiata granché rispetto ai tempi in cui si destreggiava tra fidanzati immaturi e situazioni improbabili sul set della serie che l’ha resa un’icona (insieme al matrimonio indimenticato con l’ex marito Brad Pitt, un legame del quale continuano a sognare milioni di fan, augurandosi un ritorno di fiamma che non c’è mai stato).

Gli auguri dell’amica Courtney Cox:

È rimasto immutato, invece, l’affetto dell’amica Courtney Cox, con lei sul set di Friends con il ruolo di Monica. Courtney ha affidato a Instagram i suoi auguri all’amica, così da renderli pubblici e contribuire a rendere speciale una data già tanto attesa da chi considera la Aniston un’istituzione, i suoi oltre 36 milioni di fan su Instagram e non solo. Tra i suoi fan c’è la Cox che, pubblicando due foto scattate negli anni con l’amica, le ha dedicato un post di auguri: “Buon compleanno Jenny Louise! Ci conosciamo da così tanto che non so neanche perché ti chiamo così. Ti voglio bene!”.

in foto: Jennifer Aniston e Courtney Cox

Louise non è il secondo nome di Jennifer Aniston

Un nomignolo che, in effetti, non trova spiegazioni. Louise non è il secondo nome di Jennifer Aniston, il cui nome completo è Jennifer Joanna Aniston. È possibile che l’abitudine di chiamarla Louise nasca da un omaggio della Cox alla nonna dell’attrice, Louise Grieco, madre di Nancy Dow, anche lei attrice come la figlia. Oppure, com’è più probabile e come la stessa Courtney dichiara, non esiste alcuna ragione apparente. Troppi sono gli anni trascorsi dal loro primo incontro per ricordarla. È un’amicizia sincera quella che le lega, esibita anche lontano dagli schermi con le due che hanno condiviso a tratti alcuni dei momenti della loro lunghissima amicizia. Nell’attesa di una reunion del cast di Friends, un’ipotesi nella quale i fan sperano da anni ma che non ha mai preso davvero forma.