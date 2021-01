Jaime Lorente e Maria Pedraza, che hanno lavorato insieme nelle apprezzate serie tv di Netflix "Elite" e "La casa di carta", si sono lasciati dopo più di due anni di relazione. A riportare la notizia, numerosi media in Spagna che, tra le varie evidenze, parlano anche del fatto che i due ora non si seguono più su Instagram. Inoltre, dai loro profili, sono scomparse numerose delle fotografie che avevano fatto insieme.

La relazione era iniziata nel 2018

Jaime Lorente, 29 anni, e Maria Pedraza, 24, avevano cominciato la loro relazione nel 2018, dopo aver recitato nella serie Elite, dove pure mettono in scena una relazione nella finzione scenica. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme è stato a Formentera, in Spagna, nel mese di luglio. Proprio in quelle giornate, si leggevano numerose indiscrezioni su una loro rottura. In particolare, fu il settimanale Chi a scrivere: "È finita tra Maria Pedraza e Jaime Lorente. Dopo aver recitato ne ‘La casa di carta' nel 2018 i due attori si sono innamorati fuori dal set. Poi la vita lavorativa li ha fatti incontrare anche sul set di ‘Élite'. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate. Amici vicini alla coppia hanno rivelato a E!Online che hanno programmato vacanze separate. Crisi passeggera o decisione definitiva?". Dopo quel gossip, però, i due pubblicarono nuovi scatti e nuove storie sui social che li ritraevano insieme. Adesso, però, la separazione sembrerebbe ufficiale.

I nuovi progetti

Se la vita sentimentale sta andando a rotoli, il futuro professionale è roseo soprattutto per Jaime Lorente. Dopo aver conquistato anche gli abbonati di Amazon Prime Video con la serie sul leggendario "El Cid", si è rituffato sul set dell'ultima stagione de La casa di carta. Maria Pedraza è invece impegnata nella nuova stagione di Top Boy.