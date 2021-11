Iva Zanicchi e la sorpresa da Piersilvio Berlusconi, la D’Iva si commuove Momento di commozione per Iva Zanicchi in prima serata su Canale 5, grazie a un videomessaggio di Piersilvio Berlusconi che irrompe durante la prima puntata di D’Iva, lo show che celebra la sua carriera: “Hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà”.

A cura di Andrea Parrella

È andato in onda giovedì 4 novembre il primo dei due appuntamenti con D'Iva, lo show di Canale 5 che rende omaggio alla carriera di Iva Zanicchi. Quasi 82 anni, la cantante si è mostrata in grande forma per la serata che celebra la sua carriera, un percorso artistico costellato da tantissima musica e altrettanta televisione, per lo più sulle reti Mediaset.

L'omaggio di Piersilvio Berlusconi

Non a caso, durante la prima puntata del programma è arrivato un videomessaggio a sorpresa dell'amministratore delegato dell'azienda, Piersilvio Berlusconi, che ha voluto omaggiare la cantante:

“Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni. Con la tua simpatia e professionalità sei diventata una colonna portante della nostra televisione e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te. In te vivono tre valori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà. Per questo, cara Iva, celebrare su Canale5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero".

Parole affettuose che commuovono inevitabilmente l'aquila di Ligonchio, questo il soprannome storicamente attribuito a quella che è stata senza tra le grandi voci della musica italiana.

Il legame tra Iva Zanicchi e la famiglia Berlusconi

D'altronde i rapporti di Iva Zanicchi con la famiglia Berlusconi sono sempre stati molto fitti e non solo di carattere artistico, vista la lunga parentesi politica per l'artista, che è stata eurodeputata dal 2009 al 2014 nelle file del Popolo della Libertà. Sodalizio che era iniziato a fine anni '80, con il grande successo di "Ok, il prezzo è giusto" e che è poi proseguito con una numerosa serie di programmi, da conduttrice e da ospite, fino agli ultimi anni con la partecipazione di Iva Zanicchi a svariate trasmissioni Mediaset in qualità di opinionista, dall'Isola dei Famosi al Grande Fratello, prima di arrivare a questa celebrazione in prima serata, che si chiuderà con la puntata di giovedì 11 novembre.