Continua il cammino degli azzurri agli Europei di calcio, continua il successo di Europei a casa The Jackal. Dopo i quarti di finale contro il Belgio anche la semifinale contro la Spagna sarà commentata in diretta dal gruppo napoletano nel format originale di RaiPlay. Tra gli ospiti c'è il ritorno di Maccio Capatonda ma soprattutto c'è Valerio Lundini, protagonista del programma rivelazione della Rai "Una pezza di Lundini".

Europei a casa The Jackal, i numeri di Italia-Belgio

The Jackal portano bene all'Italia e l'Italia porta bene a RaiPlay. Il format ha fatto grandi numeri anche nel corso dei quarti di finale con oltre 125 mila legitimate streams, ed è stato seguito da più di 120 mila spettatori. È il miglior risultato ottenuto dal programma. Rispetto alla partita contro l'Austria c'è stata una crescita del 6%, ma se andiamo a confrontare la prima puntata – quella tra Italia e Turchia – la crescita è del 25%. Un chiaro segnale che il programma è seguito. I dati sulle ore di visione: 115 mila e sono molto apprezzati gli highlights delle puntate con una platea composta per il 50% da under 45 composta da 650 mila spettatori complessivi.

Italia-Spagna, gli ospiti di Europei a casa The Jackal

Ma quali saranno i prossimi ospiti di Aurora, Claudia, Ciro, Fru, Fabio, Simone e Alfredo? A partire dalle ore 20.40 – in diretta dal Centro Produzione Rai di Napoli – per seguire la semifinale tra Italia e Spagna ci saranno, oltre a Carolina Morace ospite fissa, Maccio Capatonda (per lui un ritorno dopo la partita contro l'Austria) e ci sarà l'amichevole partecipazione di Valerio Lundini. The Jackal insieme agli ospiti avranno un occhio al campo ed uno ai social, senza mai risparmiarsi tra aneddoti, gag e le ormai celebri reazioni ai gol della partita. L'appuntamento è per questsa sera, martedì 6 luglio, alle ore 20.40 su RaiPlay.