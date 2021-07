Italia-Inghilterra di nuovo in onda su Rai1, la replica in prima serata La prima serata di giovedì 15 luglio sarà interamente dedicata al trionfo dell’Italia a Euro 2020, a cominciare dall’access prime time. Alle 20.30 arriva il film inedito “Sogno Azzurro, la strada per Wembley”, poi verrà riproposta, al posto di “Doc – Nelle tue mani”, la finale che ha permesso agli Azzurri di Roberto Mancini di salire sul tetto d’Europa.

A cura di Andrea Parrella

Gli entusiasmi per la vittoria della nazionale italiana agli europei non si fermano e la Rai prova a capitalizzare ancora l'esaltazione del trionfo degli Azzurri di Mancini. La prima serata di giovedì 15 luglio sarà interamente dedicata al trionfo dell'Italia a Euro 2020, a cominciare dall'access prime time. Alle 20.30 arriva infatti il film inedito “Sogno Azzurro, la strada per Wembley”, che racconta attraverso immagini mai viste in queste settimane il cammino dell’Italia diventata Campione D’Europa.

Si tratta di un progetto della Direzione Sviluppo Nuovi Formati, un docu-film che ripercorre la cavalcata vittoriosa degli Azzurri di Mancini, dalla partita d’esordio con la Turchia fino alla finale contro l’Inghilterra. Il punto di vista sarà atipico e, appunto, inedito, visto che una troupe ha vissuto per un mese insieme agli Azzurri, per portare gli spettatori dentro la vita dei calciatori e di tutti i componenti dello staff, tra allenamenti, partite, viaggi e festeggiamenti. Un’avventura raccontata attraverso le voci dei protagonisti, che hanno confidato alle telecamere sogni, gioie, dolori e speranze. Il film è il il completamento di un progetto iniziato un anno fa insieme alla Figc per raccontare l’avvicinamento della Nazionale agli Europei attraverso le 4 puntate di Sogno Azzurro, andate in onda nei giorni immediatamente precedenti all’Europeo.

Subito dopo, al posto della prevista replica di DOC – Nelle Tue Mani, la serata proseguirà con la messa in onda straordinaria della replica di Italia-Inghilterra, proprio su Rai1. I telespettatri potranno quindi riguardare, a soli tre giorni di distanza, la finale che ha portato il tricolore sul tetto d’Europa raccontata dalle voci di Stefano Bizzotto e Katia Serra, che avevano eccezionalmente sostituito Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, contagiati dal Covid a pochi giorni dall'ultima partita dell'europeo.