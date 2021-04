Nuove concorrenti all'Isola dei Famosi 2021, che continua a colorarsi di rosa con una folta presenza femminile nel cast di questa edizione. Nella puntata di lunedì 5 aprile due nuove concorrenti sono sbarcate in Honduras: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Chi è Isolde Kostner

Tra le sciatrici italiane più vincenti della storia, Isolde Kostner è stata campionessa del mondo ed ha vinto anche alle Olimpiadi invernale. Nel presentarsi al pubblico ha detto di sé: "Un campione sarà sempre campione non solo fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Mi piace provare i miei limiti, vedere dove sono e superarli. Non so stare ferma, sono sempre in movimento, mi piace darmi da fare e non mi faccio problemi a dormire poco. I fannulloni non mi piacciono, do il massimo e mi aspetto lo stesso dagli alti".

Portabandiera per l'Italia alle Olimpiadi

Quindici vittorie in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e vari altri successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale, oltre al suo ricco palmares Isolde Kostner è stata portabandiera per l'Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002. Attualmente è detentrice del primato del numero di podi conquistati in Coppa del Mondo da un'italiana.

Beatrice Marchetti all'Isola dei Famosi 2021

Modella italiana, dalle passerelle di Parigi al grande schermo nel film di Paolo Sorrentino "Loro", arriva all'Isola dei Famosi Beatrice Marchetti, modella bresciana, 25 anni. Nella sua scheda di presentazione, dice questo di sé: "Più che una modella sono una guerriera, da piccola guarda Xena e dicevo di voler essere come lei. Così sarò sull'Isola. La cosa che mi mancherà di più sull'isola sarà il cuscino, ma proverò a farmene uno altrettanto comodo con sabbia e foglie. Sono una persona che tende a fare amicizia con tutti subito e aprirmi con pochi, la mia fiducia la do a poche persone. Non datemi per scontata e aspettatevi qualsiasi cosa da me".

Chi è Beatrice Marchetti

Nata a Brescia nel 1996, all’età di 17 anni Beatrice Marchetti si traferisce a Milano per seguire la sua passione e diventare una modella. La sua carriera decolla e finisce tra le principali riviste inerenti alla moda, passa da Vogue a Donna Moderna. Partecipa a diverse pubblicità e nel 2018 arriva la grande occasione del cinema, con la piccola parte nel film del regista premio Oscar.