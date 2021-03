Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 23 marzo, i naufraghi finiti al televoto in seguito alle nomination sono stati Brando Giorgi e Francesca Lodo. Nonostante il reality sia iniziato da appena due settimane, il pubblico pare avere le idee molto chiare, come dimostra l'esito del sondaggio sottoposto ai lettori di Fanpage.it che hanno evidenziato il nome di chi, secondo gusti e preferenze, è giusto che abbandoni il gioco.

Il risultato del sondaggio: Brando Giorgi eliminato

Con una media del 64% di voti, stando a quanto emerge dai risultati del sondaggio, i lettori ritengono che sia Brando Giorgi il personaggio che merita l'eliminazione. Francesca Lodo, infatti, ha raccolto solo 36% di voti, confermandosi come una delle protagoniste al momento più amate dell'Isola dei Famosi 2021. Nella puntata in onda giovedì 25 marzo, secondo appuntamento settimanale con lo show, sarà Ilary Blasi a comunicare ai naufraghi chi di loro dovrà allontanarsi dai compagni. Si tratta, in effetti, come era accaduto anche nelle edizioni precedenti, di un distacco dal gruppo, ma non un abbandono totale del gioco, dal momento che all'eliminato verrà fatta la proposta di restare su Parasite Island, per poter continuare il gioco, ma già nelle scorse puntate alcuni dei concorrenti, come Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti, hanno deciso di tornare a casa.

Si erano nominati a vicenda

Curioso il fatto che i due ad essere in nomination e che, quindi, rischiano di vedere conclusa la loro esperienza in Honduras, durante il momento delle votazioni si sono nominati reciprocamente. Brando Giorgi aveva nominato l'ex velina che, a sua volta, aveva fatto il nome dell'attore. Nonostante tutto c'è da dire, però, che molti dei naufraghi hanno fatto i loro nomi, a causa di incomprensioni o magari dissapori nati durante questi primi giorni di permanenza sull'Isola.