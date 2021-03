Irama rischia di doversi ritirare dalla gara di Sanremo 2021, dopo la notizia di un membro del suo staff risultato positivo al Covid 19. Ci si chiede cosa succederà ora, alla luce dell'imprevisto che ha già stravolto i piani di un Festival colpito dalla pandemia. Per sapere se Irama potrà salire sul palco dell'Ariston, occorre attendere l'esito del tampone molecolare della persona del suo staff, che dovrebbe arrivare tra stasera e domani. Qualora il tampone confermasse la positività emersa dal test antigenico, Irama dovrà ritirarsi dalla gara, come previsto dal regolamento. Se invece l'esito farà emergere un falso positivo, il cantante potrà partecipare al Festival, posticipando di una serata il suo debutto sul palco.

Un membro dello staff di Irama positivo al Covid

L'imprevisto ha inevitabilmente cambiato i piani della prima serata del Festival: "In attesa del risultato, la sua esibizione prevista per questa sera è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto, tra i 13 Campioni in gara questa sera, si esibirà Noemi", si legge in una nota diramata dalla Rai a poche ore dal Festival. Non è la prima volta, d'altronde, che Sanremo 2021 corre il rischio contagio. Era già successo lo scorso 17 febbraio quando, Moreno Conficconi degli Extraliscio era risultato positivo al tampone molecolare. L’intera band era stata sottoposta a quarantena obbligatoria, come da protocollo sanitario, con il rischio di giocarsi il Festival. Da un secondo tampone è poi emerso che si trattava di un falso positivo. L'allarme è dunque rientrato per gli Extraliscio, che parteciperanno regolarmente alla gara.

Noemi sostituisce Irama nella prima serata del Festival

Noemi prende il posto di Irama sul palco di Sanremo 2021, nella prima serata del Festival. Nell'attesa di sapere se il cantante potrà prendere parte alla gara, la scaletta di martedì 2 marzo è stata lievemente modificata, facendo subentrare Noemi che invece avrebbe dovuto esibirsi nella serata di mercoledì 3 marzo. La cantante, nel corso di una diretta Instagram iniziata a pochi minuti dalla notizia, ha commentato così la notizia: "Sono emozionatissima, mi ha travolta un treno di emozione. Faccio l'in bocca al lupo a Irama, perché non deve essere un momento semplice per lui". I due avevano duettato nel 2018 sul palco di Sanremo, quando Noemi affiancato il vincitore di Amici 2017 sul palco dell'Ariston nella serata duetti.