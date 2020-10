Lunedì 19 ottobre, Rai1 lascerà spazio alla terza puntata della fiction Io ti cercherò. Gli spettatori potranno vedere il quinto e il sesto episodio della serie con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, intitolati rispettivamente Fragile e Dhaval. Valerio Frediani sarà sempre più vicino alla verità sulla morte del figlio Ettore. Tuttavia, la polizia – dopo aver arrestato due cittadini cinesi – considererà il caso chiuso. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni terza puntata del 19 ottobre

La terza puntata della serie Io ti cercherò, in onda lunedì 19 ottobre. Nel quinto episodio, intitolato Fragile, Valerio riesce a introdursi nella società di vigilanza privata proprietaria dell'auto da cui è stato scaricato il corpo di Ettore. Frediani riesce a identificare due persone che potrebbero essere gli assassini di suo figlio. Intanto la polizia arresta altri due sospettati: entrambi cittadini cinesi con precedenti penali. Valerio non crede alla loro colpevolezza, crede siano solo gli ennesimi innocenti tirati in ballo per depistare le indagini. Gianni consiglia a Valerio di mettersi da parte e lasciare lavorare gli inquirenti, ma lui non ha alcuna intenzione di arrendersi. Si scopre, intanto, che Ettore – una manciata di giorni prima della morte – ha fatto un incidente in circostanze poco chiare. Nel sesto episodio, intitolato Dhaval, si viene a sapere che il giorno in cui ha avuto un incidente, Ettore si stava recando a Rieti. Aveva preso a cuore le vicende di un senegalese e della sua famiglia che la malavita aveva cacciato dalla casa popolare a loro assegnata. L'appartamento è ora occupato da un losco individuo che gestisce il traffico di droga nel quartiere. Valerio è certo di essere sulla pista giusta. La polizia, dopo aver catturato i due cittadini cinesi, però, ritiene che il caso sia ormai chiuso. Il giudice emette la sua sentenza. Valerio è furioso. Gli amici del giovane chiedono verità.

Il cast di Io ti cercherò: attori e personaggi

Alessandro Gassmann interpreta Valerio Frediani; Maya Sansa interpreta Sara; Andrea Sartoretti interpreta Gianni Frediani; Luigi Fedele interpreta Ettore Frediani; Zoe Tavarelli interpreta Martina Camilli; Giordano De Plano interpreta Roberto; Fiorenza Pieri interpreta Francesca; Giada Prandi interpreta Lisa; Ettore Belmondo interpreta il Dott. Rino Lentini; Massimo De Francovich interpreta Armando Frediani; Sara Franchetti interpreta Rosa; Lorenzo Gioielli interpreta Primo Dirigente Sapri; Alessandro Procoli interpreta Tommaso Sallusti (Tom); Federico Tocci interpreta Alessandro; Cesare Apolito interpreta Giorgio; Domenico Macrì interpreta Marcello.