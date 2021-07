Inés dell’anima mia: storia vera, trama, cast e anticipazioni Da venerdì 30 luglio, in onda su Canale5 “Inés dell’anima mia”. La serie in quattro puntate è tratta dal romanzo storico omonimo di Isabel Allende. Racconta la storia vera di Inés de Suarez, unica donna ad aver partecipato alla spedizione per la conquista del Cile. Ecco la trama, il cast e le anticipazioni.

A cura di Daniela Seclì

Da venerdì 30 luglio, va in onda su Canale5 la serie "Inés dell'anima mia". Composta da otto episodi e quattro puntate, è un adattamento dell'omonimo romanzo storico di Isabel Allende, che racconta la storia di Ines de Suarez, unica donna che ha preso parte attivamente alla spedizione per la conquista del Cile del 1540. La serie è ambientata in Spagna, in particolare a Cáceres, Trujillo, La Calahorra. In Cile dove le location prescelte sono state il deserto di Atacama, Araucania, Valdivia e Santiago e, infine, in Peru' a Ollantaytambo, Chinchero e Pisak. La fiction è prodotta da RTVE, Boomerang TV e Chilevisión. Nel cast, Elena Rivera nei panni della protagonista Inés, tra gli attori anche Eduardo Noriega, Enrique Arce, Ismael Martínez e Benjamín Vicuña.

Anticipazioni prima puntata del 30 luglio

La prima puntata di Inés dell'anima mia va in onda venerdì 30 luglio. Gli spettatori potranno assistere ai primi due episodi. Ecco tutte le anticipazioni. Episodio1 – Un nuovo mondo: siamo nel XVI secolo. Ines Suarez parte per raggiungere il Nuovo Mondo in cerca del marito. Arrivata nelle Indie, si imbatte nel conquistador Pedro de Valdivia, ufficiale al servizio di Pizarro. Episodio 2 – La conquista di un sogno: Ines apprende che suo marito Juan è morto, così chiede a Pizarro di aiutarla a tornare in Spagna. Valdivia sogna di conquistare il Cile e chiede a Pizarro di affidargli una spedizione.

La vera storia di Inés de Suarez

L’attrice Elena Rivera che interpreta Inés de Suarez nella serie tv

La protagonista della serie è Inés de Suarez, una donna coraggiosa che nel 1537 sbarcò in America in cerca del marito di cui non aveva più notizie. Apprese che l'uomo era morto. Inés, allora, si stabilì a Cuzco in Perù e lì conobbe Pedro de Valdivia, maresciallo al servizio di Pizarro. I due iniziarono una relazione. L'uomo intendeva avventurarsi nelle terre inesplorate del Cile. Prima, però, chiese a Pizarro di poter portare con sé Inés. Pizarro accettò e così nel 1540 prese il via la spedizione con 150 uomini che nel 1541 portò alla conquista del Cile. Inés de Suarez si occupò di curare coloro che riportavano ferite o che cadevano sotto i colpi della malattia. Inoltre, sempre forte e combattiva, riuscì a salvare Pedro de Valdivia da un tentativo di omicidio. Furono undici mesi di lotta, poi il 12 febbraio 1541 sorse la città di Santiago.

Il cast di Inés dell'anima mia: attori e personaggi

Elena Rivera interpreta Inés Suárez; Eduardo Noriega interpreta Pedro de Valdivia; Benjamín Vicuña interpreta Rodrigo de Quiroga; Carlos Bardem interpreta Almagro; Enrique Arce interpreta De la Hoz; Carlos Serrano interpreta Juan de Málaga; Francesc Orella interpreta Pizarro; Daniela Ramírez interpreta Marina de Valdivia; Federico Aguado interpreta Hernando; Ismael Martínez interpreta Aguirre; Andrea Trepat interpreta Asunción; Antonia Giesen interpreta Cecilia; Pedro Fontaine interpreta Gómez; Rafael de la Reguera interpreta Monroy; Nicolás Zárate interpreta Alderete; Gastón Salgado interpreta Michimalonco; Elvis Fuentes interpreta Marmolejo; Juan Fernández interpreta Don Alonso; Patricia Cuyul interpreta Catalina; Francisco Ossa interpreta Don Benito; Roberto Farías interpreta Sebastián Romero.

La trama di Inés dell'anima mia

Isabel Allende ha raccontato la trama del romanzo e dell'omonima serie e ha spiegato perché è rimasta affascinata dal vissuto di Inés de Suarez: "La serie, fedele alla storia, si concentra sul ritratto inedito di Inés Suárez, l'unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile, nel 1541. Una condottiera che ho sempre ammirato per coraggio, audacia, generosità, ma dimenticata dalla storia".

Dove vedere Inés dell'anima mia in tv e streaming

È possibile assistere alle quattro puntate della serie televisiva Inés dell'anima mia, in diretta su Canale5 il venerdì in prima serata oppure in streaming sul sito MediasetPlay, dove gli otto episodi saranno disponibili anche in replica.