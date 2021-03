in foto: Nino Manfredi e Elio Germano

Sabato 20 marzo, Rai1 celebra Nino Manfredi con la replica del film ‘In arte Nino‘. A interpretare l'amatissimo attore è Elio Germano. Miriam Leone invece veste i panni della moglie Erminia Ferrari. La pellicola è stata fortemente voluta dal figlio di Nino, Luca, che ne ha curato il soggetto e la regia. Così, il pubblico ha potuto assistere a un ritratto inedito di Manfredi, attraverso le tappe che lo hanno portato a essere uno degli esponenti più significativi del nostro cinema. Ecco come il regista ha raccontato questo progetto:

"Pensando al percorso di mio padre Nino Manfredi, ho tentato di raccontare in ‘In arte Nino' la sua storia, un miscuglio di dramma, sacrifici e commedia, con lo ‘stile' che Nino ha sempre prediletto: quello dove la risata è pronta a stemperare il momento drammatico e dove la commozione a volte finisce per sopraffare il divertimento".

La battaglia di Nino Manfredi contro la malattia

La narrazione ha inizio nel 1937 quando Saturnino Manfredi – ancora adolescente – viene colpito dalla tubercolosi. I medici non sono affatto ottimisti: "Questo ragazzo ha una fibra molto forte, potrebbe vivere altri tre o quattro anni…ma non deve fare sport, non deve prendere freddo, non deve fumare e, soprattutto, non deve andare con le donne, perché è ancora positivo alla tbc”. Così, Saturnino vive per tre lunghi anni in sanatorio, vedendo morire uno per uno tutti coloro che erano nella sua camerata in ospedale. Lui, però, riesce a vincere la battaglia contro la malattia, tornando alla vita di sempre.

Nino Manfredi attore contro il volere del padre

Sopravvissuto all'esperienza in sanatorio, Nino Manfredi entra in contatto con un gruppo di ragazzi che frequentano l'Accademia d'Arte Drammatica. Resta affascinato dai loro racconti e decide di fare l'attore. Non è un capriccio. Al contrario, l'idea di recitare diventa in breve un vero e proprio motivo di vita, oltre a un riscatto dalla malattia. Il padre Romeo, uomo severo, non è affatto contento. La madre Antonia, invece, gioisce per la ritrovata vitalità di Nino. In gran segreto e con il coraggio che lo contraddistingue, Manfredi si iscrive all'Accademia di Arte Drammatica. Quando il padre lo viene a sapere la prende molto male. Lui, infatti, voleva che il figlio diventasse avvocato. Con grande astuzia e senza rinunciare al suo sogno, Nino si iscrive anche a Giurisprudenza. Nel 1945 si laurea in Legge, porta la pergamena dal padre e gli dice: “Eccola, ti ho accontentato. Adesso con questa facci quello che vuoi, perché io parto in tournée con Gassman!”.

Il matrimonio con Erminia Ferrari e la nascita dei tre figli

Un grande amore arriva a impreziosire la vita di Nino Manfredi. Conosce, infatti, l'indossatrice Erminia Ferrari e inizia una frequentazione che il 14 luglio del 1955, viene consacrata con il matrimonio. Non si lasceranno mai più. Dal loro amore nascono tre figli: Roberta che oggi ha 65 anni, Luca – il regista del film In arte Nino – che oggi ha 63 anni e Giovanna, che oggi ha 60 anni.

"Fusse che fusse la vorta bbona": i film che lo hanno consacrato

Nel 1958, il padre applaude finalmente Nino Manfredi quando partecipa a Canzonissima dove interpreta Bastiano barista di Ceccano e fa ridere tutta Italia con la battuta "Fusse che fusse la vorta bbona", che diventa un tormentone. Il film di Luca Manfredi si ferma qui, sulla soglia della lunga e preziosa carriera del padre Nino. Nel corso degli anni, l'attore ha lavorato con i più grandi, da Totò ad Alberto Sordi. Nino Manfredi vanta una lunghissima filmografia. Tra le sue pellicole più apprezzate ricordiamo ‘Operazione San Gennaro' e ‘Vedo Nudo' con la regia di Dino Risi e il film di Ettore Scola ‘C'eravamo tanto amati'. Inoltre, occorre menzionare ‘Per grazia ricevuta' e ‘Nudo di donna' che lo vedevano nei panni di regista.

La morte il 4 giugno 2004

Nel luglio del 2003, Nino Manfredi viene colpito da un ictus. A settembre dello stesso anno sembra registrarsi una ripresa. Tre mesi più tardi però una nuova emorragia cerebrale fa svanire le speranze di rivedere il suo sorriso sul set. Muore il 4 giugno del 2004, all'età di 83 anni. La moglie Erminia, in un'intervista rilasciata a Preziosa Magazine ha detto del rapporto con Nino: