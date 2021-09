In arrivo un nuovo show con gli ex prof di Amici, da Garrison Rochelle a Fioretta Mari Potrebbero tornare sul piccolo schermo alcuni dei volti che abbiamo imparato a conoscere nel talent show più famoso della tv: Amici. Si tratta dei conosciutissimi prof come Garrison Rochelle, Fioretta Mari, Grazia Di Michele che sarebbero i coach di “Performer Italian Cup” un nuovo programma di Rai2, in cui non si cercano talenti, ma si premiano quelli che esistono già.

A cura di Ilaria Costabile

Un nuovo programma potrebbe arrivare su Rai2, uno show che potrebbe sembrare un talent show, ma che in realtà non punta a scovare talenti, ma a premiare chi un talento lo è già. Si tratta di Performer Italian Cup, questo dovrebbe essere il titolo provvisorio della trasmissione secondo TvBlog, che dovrebbe andare in onda su Rai2 e avrà come protagonisti, oltre che i concorrenti, dei volti già particolarmente noti nel panorama televisivo italiano. Si tratta di alcuni vecchi professori di Amici come, Garrison Rochelle e Fioretta Mari.

I prof di Amici tornano in tv

I nomi che sono emersi da una prima scrematura sono, per l'appunto, quello del coreografo di danza contemporanea e jazz, Garrison, che ha forgiato tantissimi ballerini sia nella scuola di Cinecittà che fuori, seguito da quello dell'iconica insegnante di recitazione, Fioretta Mari, a cui si aggiungono anche Maura Paparo e infine Grazie Di Michele per il canto. Insomma, un vero e proprio tripudio di personaggi noti e sapienti del mestiere che, quindi, sarebbero protagonisti di Performer Italian Cup, una competizione pensata per i vincitori del Campionato italiano delle arti performative, promosso dallo C.S.A.In, ovvero un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

In cosa consisterebbe il programma

L'idea è quella di creare una competizione che metta insieme artisti specializzati in varie discipline come danza, recitazione, canto, ma anche arti acrobatiche e circensi, creando delle sfide tra atleti, solisti e compagnie. Ovviamente le performance sarebbero giudicate da una giuria, mentre gli ex professori di Amici sono stati chiamati per mantenere il ruolo di coach anche in questo nuovo formtat, tranne Garrison.

Garrison alla conduzione

Per il coreografo, infatti, secondo quanto riportato da TvBlog, si pensa alla conduzione del programma accanto a Valentina Spampinato, anche produttrice dello show. La testata, inoltre, ha anticipato che Performer Italian Cup sarebbe da collocarsi nella seconda serata di Rai2, ma al momento è ancora tutto in una fase decisionale, per cui non si possono dare per certe alcune notizie che potrebbero cambiare da un momento all'altro.