In arrivo la seconda stagione di Modern Love con Kit Harrington, ecco quando vederla È in arrivo la seconda stagione di Modern Love, la serie targata Amazon Prime Video ispirata all’omonima rubrica del New York Times dove i lettori, scrivendo alla redazione, raccontavano le loro storie d’amore. Gli otto nuovi episodi arrivano il prossimo 13 agosto e tra i protagonisti ci sono anche star come Kit Harrington e Minnie Driver.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo della prima stagione di Modern Love, serie tratta dall'omonima rubrica del New York Times in cui i lettori scrivevano alla testata raccontando le loro vicende amorose e realizzata per Amazon Prime Video, sono in arrivo il prossimo 13 agosto sulla piattaforma streaming otto nuovi episodi. Nuove storie da raccontare, nuove emozioni da descrivere, personaggi a cui appassionarsi per il tempo di una storia e poi lasciarli andare. Protagonista di uno degli episodi è Kit Harrington, l'iconico Jon Snow de "Il Trono di Spade".

La trama di Modern Love 2

Otto nuovi episodi significa, otto nuove storie che hanno come protagonisti nomi noti del cinema e anche del piccolo schermo: tradimenti, relazioni ingarbugliate, emozioni spezzate, ogni episodio è ispirato ad una storia realmente accaduta e raccontata alla redazione della nota testata newyorkese: ritorni di fiamma, incomprensioni su legami d'amicizia o amore, un amore nato in un viaggio, un altro in una notte.

Il cast stellare della serie

Nel cast ci sono diversi attori noti, tra cui oltre al divo di Game of Thrones, c'è l'attrice nominata all'Oscar Minnie Driver e anche alcune star di serie tv come Lucy Boynton, Sophie Okonedo e Tobias Menzies, visti di recente in The Politician, Ratched e The Crown. A seguire, anche, Anna Paquin che ha vinto il Golden Globe per True Blood. Tanti altri sono i nomi di coloro che hanno preso parte a questa seconda stagione e che abbiamo visto in altre serie televisive di successo. Nel trailer diffuso dalla piattaforma, si vedono stralci di ogni episodio che ci danno un'idea di quello che succederà negli otto episodi che compongono la serie che, già dai primi minuti, sembra promettere piuttosto bene. È ancora presto per dire se ci sarà anche un terzo capitolo di Modern Love, ma senza dubbio l'archivio del New York Times è pieno di lettere e storie che meritano di essere raccontate.