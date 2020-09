La prima serata infrasettimanale è ormai una sfida tra fiction e talk show, ma in attesa che arrivino le fiction di nuova produzione, la replica di Imma Tataranni-Sostituto procuratore ha guadagnato l'affetto del pubblico italiano che sceglie la fiction Rai per trascorrere le prime serate autunnali a casa. Con più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, il personaggio interpretati da Vanessa Scalera è il più visto della serata. A seguire troviamo lo show di Enrico Brignano, Un'ora sola Vi vorrei, che nella sua seconda puntata sfiora quasi i due milioni di telespettatori. Non è stato premiato, invece, lo show dedicato a Renato Zero, in occasione dei suoi settant'anni, che cadono il 30 settembre. Lo spettacolo riproponeva un concerto nel quale l'artista si esibiva nei più grandi successi della sua carriera. L'effetto nostalgia, però, non è bastato a premiare il concerto, visto da poco più di un milione e mezzo di persone.

Ascolti tv martedì 29 settembre 2020

Nella serata di ieri, martedì 29 settembre 2020, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha interessato 3.581.000 spettatori pari al 16,17 % di share. Su Canale 5 Zero il Folle lo show per i 70 anni di Renato Zero è stato visto da 1.570.000 spettatori guadagnando uno share del 10,5 %. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei lo show di Enrico Brignano ha conquistato 1.763.000 spettatori pari al 7,4 % di share. Su Italia 1 The War – Il Pianeta delle Scimmie ha catturato l’attenzione di 1.336.000 spettatori ottenendo uno share del 6.8 %. Su Rai3 #Cartabianca è stato la scelta di 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 5.6 %. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 976.000 con 5.8 % di share. Su La7 lo show di Giovanni Floris, DiMartedì ha registrato 1.124.000 spettatori guadagnando uno share del 5.6%. Su TV8 Name That Tune ha ottenuto il 3.2 % di share con 666.000 spettatori mentre sul Nove I Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 497.000 spettatori.