Vince anche in replica, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction di Rai1 che era stata sorpresa della scorsa stagione ed è tornata in onda il 22 settembre. Quello con Vanessa Scalera è stato il programma più visto della serata con 3.331.000 spettatori pari al 16% di share. Risultato nettamente superiore a quello di Canale 5 con Chi vuol essere Milionario?, quiz condotto da Gerry Scotti e tornato anche in questa stagione in prima serata che ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori con uno share del 10.2%.

Debutta bene Brignano con Un'ora sola vi vorrei

Ottimo l'esordio di Enrico Brignano, che sbarca su Rai2 con la prima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei e raccoglie davanti alla Tv 2.002.000 spettatori (corrispondenti all'8.6%). Su Italia1 va invece in onda Battiti Live – Compilation che ha intrattenuto 882.000 spettatori (5.8%). Si prosegue sul versante intrattenimento con Tv8 e la seconda puntata di Name That Tune – Indovina la Canzone che segna 601.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Ultimatum alla Terra è seguito da 617.000 spettatori con il 2.9% di share.

La sfida dei talk show politici, vince Floris

Il martedì, inoltre, c'è la sfida dei talk show politici e questa settimana i risultati sembrano andare in un verso differente rispetto al trend delle scorse settimane. Il più visto torna ad essere DiMartedì su La7 che ha registrato 1.186.000 spettatori con il 5.9%. Segue poi Bianca Berlinguer su Rai3 con #Cartabianca che ha incollato 1.121.000 spettatori con il 5.7%. Mentre questa settimana il fanalino di coda, seppur non molto distante dalla concorrenza, è Mario Giordano con Fuori dal Coro su Rete4, che ha ospitato tra gli altri la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ed ha totalizzato un ascolto medio di 813.000 spettatori (corrispondenti al 5%di share).