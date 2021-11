Imma Tataranni regina degli ascolti tv, il Grande Fratello Vip cresce ancora

Ottimi risultati per la penultima puntata della fiction di Rai1 “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore” che, infatti, conquista il pubblico italiano con oltre cinque milioni di telespettatori. In crescita anche il Grande Fratello Vip che conferma la tendenza delle scorse settimane dove, per l’appunto, si erano già registrati lievi impennate nella curva degli ascolti tv.