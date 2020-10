Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si conferma un prodotto estremamente riuscito di Rai1 e anche in replica continua a registrare ascolti interessanti, soprattutto per Rai1. La fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo è il programma più visto della serata di martedì 6 ottobre, precedendo le reti concorrenti. Erano 3.656.000 gli spettatori che hanno visto la fiction, pari al 16.6% di share.

Buoni gli ascolti di Brignano su Rai2

La prima rete del servizio pubblico precede Canale 5 con il film Jurassic World – Il Regno Distrutto che ha raccolto davanti al piccolo schermo una media di 1.838.000 spettatori pari al 9.3% di share. Sono ancora ottimi i dati di Enrico Brignano con il suo show su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei che ha interessato 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha invece interessato una media di 1.658.000 spettatori (pari al 10.1% di share). Su TV8 Name that Tune ha segnato il 2.5% con 528.000 spettatori mentre sul Nove Non-Stop ha catturato l’attenzione di 448.000 spettatori (2%).

La sfida dei talk politici

Come ogni martedì è andata in scena la sfida tra i talk show politici che ha visto ancora grande equilibrio tra i tre prodotti che caratterizzano la serata. Su Rai3 #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer (con una bella intervista a Ciro Migliore andata in onda durante la puntata) ha raccolto davanti al video 1.048.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto mediuo di 1.029.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.137.000 spettatori con uno share del 5.4%. Sia il dato di share medio, sia la media di pubblico premiano, seppur di poco il talk di Rete4 di Mario Giordano, che si è inserito nella prima serata del martedì solo da pochi mesi.