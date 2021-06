A poche ore dalla finale del reality, Ilary Blasi fa un bilancio della sua esperienza in conduzione all'Isola dei Famosi. La sua prima volta alla guida del reality prodotto da Banijay, la prima in assoluto in epoca di pandemia. "È stata una stagione faticosa per tutti, la pandemia ha inevitabilmente inciso", spiega Ilary Blasi raggiunta da Il Fatto Quotidiano Magazine. "È stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Faticosa e complicata, ma l'abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola". Guardando al futuro, la conduttrice non sa ancora quali saranno i suoi piani, ma non disdegna l'idea di replicare l'esperienza: "Da qui a un anno le cose possono cambiare, ma sarei pronta per il bis".

Cosa pensa Ilary Blasi di Massimiliano Rosolino

Tutto sommato, pur nella sua inesperienza Massimiliano Rosolino si è rivelato una carta vincente per il programma. Le sue gaffe, le continue incomprensioni con la conduttrice sono diventate motivo di ironia sui social, nel corso del programma. Insieme però la squadra è riuscita comunque a trovare la sua cifra stilistica: "Massimiliano all'inizio ha sofferto tanto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale", spiega la Blasi. "A un certo punto mi sono detta: ‘Ma che succede se sbagliamo? Niente’. Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza".

Chi vince l'Isola dei Famosi secondo la conduttrice

Alla domanda su chi sarà secondo lei il vincitore di questa edizione, Ilary Blasi non si sbilancia e risponde in modo ironico: "Non ho dubbi, Jeda!". La sua è stata una squadra del tutto nuova, opinionisti compresi: "La Iva nazionale fa tv da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality. Elettra l’ho voluta fortemente, è una macchietta. Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality, è abituata ai social non so se si è trovata a sua agio ma il suo colore ha aiutato.”

"Akash? Siamo diventati amici"

Non poteva mancare una domanda su Akash, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, nonostante la sua breve permanenza sull'Isola. Il modello di origini indiane aveva ammesso con totale serenità che non conosceva la conduttrice prima del programma. Oggi Ilary Blasi ci scherza su, nonostante abbiano litigato in diretta: "Mica deve conoscermi per forza. Mi sono presentata in diretta, siamo pure diventati amici, ci scriviamo su Instagram. Trovo che sia un ragazzo complesso ma buono".

"Lasciare il GFVip? Una mia scelta"

Dopo tre anni in conduzione al GFVip Ilary Blasi ammette di sentire una certa mancanza: "Mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre. Cantavo la sigla nella testa e immaginavo il mio ingresso in studio, era un obiettivo". Ma lasciare il programma è stata una sua scelta: "Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro", spiega, "ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta". Ad oggi, valuta Alfonso Signorini un valido successore: "Siamo molto diversi, ma Alfonso ha messo la sua cifra. In quel genere è bravo, non saprei fare come fa lui, su alcuni argomenti sono molto pudica, non riesco a scavare a fondo quando c'è qualcosa di personale".