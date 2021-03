Ilary Blasi è stata protagonista della puntata di Verissimo in onda sabato 13 marzo, a pochi giorni dal suo esordio come conduttrice dell'Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality parte infatti su Canale 5 lunedì 15 marzo. Il momento più toccante dell'intervista è stato però quello dell'evidente commozione della Blasi nel ricordare il suocero Enzo Totti. Il papà di Francesco Totti è infatti morto a causa del Covid a ottobre 2020. È raro vedere la conduttrice lasciarsi andare alle emozioni in tv, ma la perdita così recente, resa ancora più drammatica dalle circostanze, è un dolore ancora molto forte.

Il Covid questo fa e continua a fare. Uno non è mai preparato alla morte di un genitore ma morire in questo modo è davvero crudele, violento. Non hai nemmeno il tempo di capire, realizzare, non te ne fai una ragione: è un buco nero, non sai più niente, non lo puoi sentire, non lo puoi toccare, e ti vengono i sensi di colpa. Ho visto quello che ha provato Francesco. Forse ai genitori bisognerebbe dire più spesso ‘ti voglio bene'.

Commossa anche Silvia Toffanin

Con la Blasi si è commossa anche Silvia Toffanin, ugualmente provata da un lutto recente: la perdita della madre avvenuta pochi mesi orsono. Lei e Ilary sono molto amiche e la presentatrice romana ha parlato della reciproca vicinanza in quel momento difficile, ricordando come comunque sia la Toffanin che Totti hanno avuto la possibilità di godersi l'amore dei genitori per tanti anni: "Tu lo sai, Silvia. Ci siamo confortate a vicenda in quel periodo, perché subito dopo è successo a te per altri motivi. Però alla fine uno si deve concentrare sui momenti belli. Sia tu che Francesco siete stati fortunati perché siete arrivati all'età adulta e i vostri genitori vi hanno visti crescere, fare figli e realizzarvi. Devi pensare a quello, solo così si può andare avanti (video)".

Ilary Blasi su Francesco Totti

Romantica e tenerissima sono poi le parole sul lungo legame con Francesco Totti, suo marito dal 2005 e padre dei suoi figli Chanel, Isabel e Cristian: “È un rapporto che di anno in anno cresce e matura. Io non sono romantica, ma se devo dire una cosa carina su di lui è che dopo vent’anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare, boh, magari s’è impallato. C’è una base dalla quale partire, che è l’amore e la voglia di stare insieme. Gli anni passano, la persona evolve, matura, non sempre ci si trova a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. È un rapporto che costruiamo giorno dopo giorno perché dev’essere così”.

Ilary Blasi al via con l'Isola dei Famosi, la gaffe

Commozione a parte, la Blasi ha regalato anche una gaffe molto divertente. A proposito dell'emozione che la sta accompagnando prima della partenza con l'Isola dei Famosi, si è lasciata sfuggire una battuta non propriamente televisiva: "Poco prima di iniziare la messa in onda mi prende quell'ansietta che va su e va giù, poi ti prende quel mal di pancia che non sai se devi andare in bagno… Che dici mi faccio un clistere? Magari questa la tagliamo, eh Silvia". "Sai che qui non si taglia niente!", ha garantito l'amica Silvia Toffanin. Promessa mantenuta, ovviamente.