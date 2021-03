Ilary Blasi regala qualche anticipazione circa la nuova edizione dell’Isola dei famosi, il reality show di Canale5 pronto a debuttare in prima serata a partire da lunedì 15 marzo. Al timone la “Capitana” che annuncia in un’intervista a Grazia cosa cambierà quest’anno rispetto all’edizione precedente: “Dopo Alessia Marcuzzi arrivo io, se darò un’impronta particolare alla mia Isola dei Famosi? Non lo so, non ho una tecnica, vado di istinto e di pancia, i reality sono fatti di improvvisazione, non sai mai cosa può succedere da lì ad un minuto. Non ci si può preparare più di tanto, anche se dietro c’è un’idea autoriale. Nel promo abbiamo simulato quello che poi loro andranno a fare, mi sono molto divertita”. L’idea è dividere i naufraghi in due gruppi distinti:

Quest’anno sarà più che mai un esperimento antropologico: ci saranno due gruppi di naufraghi divisi, uno più verace, più ‘de core’, e un altro più sofisticato, più intellettuale. Penso che dopo questo lungo periodo triste, L’Isola sarà una fuga, un’evasione verso un sogno di spazi aperti e natura che farà bene a tutti noi.

in foto: I naufraghi dell’Isola dei famosi 2021

Le precauzioni anti-Covid all’Isola dei famosi

Un’Isola dei famosi da vivere in totale sicurezza, con i naufraghi sottoposti ai controlli di rito, tamponati e poi isolati: “Ci saranno tutte le misure di sicurezza per il Covid, i naufraghi sono stati in quarantena e sono stati tamponati”. Poco il pubblico previsto in studio: “Ci sarà pochissimo pubblico con tutte le misure di sicurezza, ritorno in video dopo un anno e mezzo ed anche per me è una sorpresa perché è il mio primo programma durante la pandemia, non so se senza pubblico sarà peggio o meglio. Forse può essere meglio perché magari sembra che siamo a casa e non hai quell’ansia da prestazione”. E su Elettra Lamborghini, che salterà la prima puntata causa Covid, aggiunge: “Come ho fatto a convincere Elettra a partecipare? E’ stato semplice, è un’appassionata dell’Isola, è molto carica a fare questa esperienza”.

Ilary Blasi e il cognome di Totti: “Mantengo il mio”

Conduttrice affermata, Ilary è riuscita ad affrancarsi dalla popolarità del marito il cui cognome ha scelto fieramente di non utilizzare: “A me il mio cognome piace e Ilary Totti suona male. Poi, in realtà, il mio cognome non lo usa mai nessuno. Mi chiamano tutti Ilary e basta. Se parlano di noi sui giornali non scrivono mica Totti e Blasi, sempre Totti e Ilary”. Un concetto di indipendenza che rimarca analizzando, ad esempio, il caso di Michelle Obama: “Sto leggendo Becoming, l’autobiografia dell’ex first lady Michelle Obama Mi piace perché sottolinea l’importanza della trasmissione di valori all’interno della famiglia. C’è solo una cosa che non mi convince, almeno per ora, ma non ho ancora finito il libro. Che una donna di tale intelligenza, carisma e personalità abbia adottato il cognome di suo marito. Anche il libro è firmato Michelle Obama e basta. Non mi capacito”. E sul rapporto con i social conclude: