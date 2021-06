La musica dal vivo riparte, con tutta la prudenza e gli accorgimenti del caso. Tra gli eventi che daranno il via alla stagione, c'è sicuramente quello de Il Volo, che sabato 5 giugno aprirà il 2021 dell’Arena di Verona con un concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone. Il concerto sarà trasmesso in diretta in prima serata su Ra1 1 (dalle ore 21.25) e si avvarrà di diversi ospiti, tra cui il Maestro Andrea Morricone e di Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Il concerto de Il Volo trasmesso anche negli Stati Uniti

Il Tributo a Ennio Morricone è il primo concerto de Il Volo in diretta televisiva. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma si presteranno anche alla conduzione. La musica di Ennio Morricone farà il giro del mondo, visto che il concerto sarà trasmesso anche negli Stati Uniti dal network PBS. Il progetto dedicato a Ennio Morricone sarà anche il prossimo impegno discografico di Piero, Ignazio e Gianluca, con pubblicazione mondiale per Sony Music.

Coprifuoco posticipato alle 2 di notte

A sancire l'eccezionalità dell'evento sono soprattutto le circostanze attuali, visto che l’evento sarà organizzato con pubblico in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli finalizzati al contrasto della pandemia da Covid-19. Posti venduti numerati e distanziamento interpersonale, con il coprifuoco posticipato per partecipanti gli spettatori all’evento, che potranno infatti tornare alla propria abitazione entro le 2.00 di notte, secondo una logica simile a quella adottata con la finale di Coppa Italia, per la quale fu necessaria un'ordinanza speciale.

I concerti estivi all'Arena di Verona

Il Volo aprirà la stagione 2021 dell'Arena di Verona. L'Arena di Verona è stata la prima grande struttura a confermare la stagione estiva, confermando appuntamenti importanti come i live di Emma, Francesco Gabbani, Benji & Fede a cui si aggiunge anche quello del trio, uno dei progetti italiani più conosciuti all'estero: "I tempi restano difficili ma questo è il momento dei fatti. Con Il Volo e la grande musica di Morricone all’Arena, Verona torna protagonista in Italia e nel mondo. Un passo importante verso quella normalità straordinaria di cui noi italiani abbiamo più bisogno" ha dichiarato il Sindaco di Verona, Federico Sboarin.