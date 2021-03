Vittorio Brumotti vittima di una nuova aggressione, questa volta a Firenze, nel Parco delle Cascine, la più grande area di spaccio della città. Appena due settimane prima, l'inviato di Striscia la notizia aveva subito un'altra violenta aggressione a Brescia mentre documentava lo spaccio di droga in un parco pubblico. "È l'aggressione più violenta che abbia subito. Ho avuto paura", aveva raccontato il biker. Questa volta, per fortuna, nessun danno per Brumotti.

L'aggressione di Vittorio Brumotti a Firenze

Il servizio è andato in onda nella puntata di lunedì 8 marzo di Striscia la notizia (qui il video). Sono le immagini della violenta aggressione ai danni dell'inviato Vittorio Brumotti e della sua troupe, in missione dal 2017 per liberare le piazze italiane dalla droga e dallo spaccio. L'inviato stava registrando il servizio nel Parco delle Cascine di Firenze, la più grande area di spaccio della città, quando è stato accerchiato da alcuni spacciatori. Infastiditi dalle riprese della telecamera, hanno iniziato a lanciare grosse pietre contro la troupe e il loro van. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato l'aggressione evitando che il tutto degenerasse. Fortunatamente nessuno sembra essersi fatto male.

Brumotti sull'aggressione a Brescia: "La più violenta mai subita"

"È l'aggressione più violenta che abbia subito. Ho avuto paura". L'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti ha raccontato così quanto avvenuto nella giornata di sabato 20 febbraio a Brescia, dove il noto biker insieme alla sua troupe era andato al parco pubblico di via Rizzo per documentare la presenza di alcuni spacciatori. Prima ripreso di nascosto i pusher al lavoro, quindi hanno provato a chiamare le forze dell'ordine. Infine si sono avvicinati agli spacciatori con un megafono urlando "non si può spacciare". La reazione è stata immediata e violentissima: calci, pugni e sputi. Uno degli uomini è saltato sull'auto di Striscia e ne è seguita una lunga aggressione tra urla, botte e inviti ad andarsene. Un assalto feroce documentato da un lungo video che mostra tutte le fasi dell'accaduto.