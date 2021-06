Il palinsesto televisivo di lunedì 28 giugno ha offerto agli spettatori eventi sportivi, serie televisive, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla partita degli ottavi di finale di Euro 2020 Francia – Svizzera. Canale5, invece, ha proposto la soap turca Mr Wrong – Lezioni D’Amore con Can Yaman. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti.

35.89% di share per la vittoria della Svizzera

Rai1 ha trasmesso la partita Francia – Svizzera (qui la diretta minuto per minuto di Fanpage.it). La Svizzera ha lottato sapendo di affrontare una squadra che sulla carta era la super favorita. Ai rigori, tuttavia, la squadra di Didier Deschamps ha avuto la peggio ed è stata eliminata. Tifosi in delirio e Svizzera ai quarti di finale di Euro 2020. La partita è stata seguita da 7.405.000 spettatori pari al 35.89% di share. Il picco è stato raggiunto, come facilmente prevedibile, dal momento dei rigori che è stato visto da 8.358.000 con il 49.44% di share. Insomma, impossibile fare meglio di così. E, infatti, gli ascolti di Canale5 sono addirittura calati. Mr Wrong – Lezioni D’Amore, soap turca con Can Yaman e Özge Gürel, ha registrato 1.486.000 spettatori pari all’8.06% di share.

Ascolti tv di lunedì 28 giugno

Vediamo i dati Auditel registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso Hawaii Five 0. La serie televisiva ha registrato 1.014.000 spettatori pari al 4.61% di share. Rai3 ha trasmesso Report. Il programma è stato seguito da 1.232.000 spettatori pari al 5.77% di share. Italia1 ha proposto Il settimo figlio. Il film di Sergej Vladimirovič Bodrov con Julienne Moore e Jeff Bridges ha interessato 838.000 spettatori pari al 3.97% di share. Infine, Rete4 ha lasciato spazio a Quarta repubblica. La trasmissione è stata seguita da 789.000 spettatori con il 4.67% di share.