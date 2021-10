Il trailer ufficiale di Maradona: Sogno Benedetto, dal 29 ottobre su Prime Video La prima serie tv biopic ufficiale che segue tutta la vita del grandissimo campione argentino Diego Armando Maradona parte il 29 ottobre, giorno del suo compleanno, su Amazon Prime Video. A quasi un anno dalla scomparsa del mitico campione, non poteva esserci regalo migliore per tutti i fan del calciatore più forte di tutti i tempi.

È finalmente disponibile il trailer ufficiale e il poster della serie Amazon Original "Maradona: Sogno Benedetto". La prima serie tv biopic ufficiale che segue tutta la vita del grandissimo campione argentino Diego Armando Maradona parte il 29 ottobre, giorno del suo compleanno, su Amazon Prime Video. A quasi un anno dalla scomparsa del mitico campione, arriva la serie con Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera.

La trama

"Maradona: Sogno Benedetto" è interpretata da Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Sono loro i tre attori scelti a interpretare Diego Armando Maradona nei momenti diversi della vita. Si parte dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, fino alla carriera impressionante: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Napoli, Siviglia, Newell's Old Boys e ancora Boca Juniors. Ma soprattutto, la serie racconterà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86. Nel cast della serie anche Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje, Peter Lanzani.

Il calendario d'uscita della serie tv su Maradona

Amazon Prime Video ha anche svelato il calendario di uscita dei 10 episodi della serie tv, che sarà disponibile in più di 240 Paesi e territori di tutto il mondo. Ecco le date di uscita degli episodi:

29 ottobre: episodi dal numero 1 al numero 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

Le location di Maradona: Sogno Benedetto

Le riprese di "Maradona: Sogno Benedetto" si sono svolte in Argentina, Messico, Uruguay, in Spagna e in Italia. La serie tv è tra le più attese di quest'ultima parte del 2021.