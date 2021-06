Torna su MTV 16 Anni e Incinta 8, la nuova stagione della fortunata serie tv che racconta le storie di giovani ragazze alle prese con la gravidanza. I nuovi episodi andranno in onda su MTV a partire da giovedì 3 giugno alle 22:00. In alternativa saranno disponibili anche sul canale 130 di Sky o in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio). La protagonista dell'ottava stagione è Dalila, 18 anni, una giovane futura mamma, che racconterà le sfide della sua nuova vita, tra paura, felicità e amore.

Chi è Dalila, protagonista di 16 anni e incinta

Dalila ha 18 anni, sogna di diventare una parrucchiera e di aprire un salone tutto suo. È appena diventata mamma di una bambina, come svela l'assaggio del primo episodio pubblicato su MTV. Non ha un bel rapporto con la sua famiglia, come lascia intendere dalle prime scene, e negli ultimi anni ha avuto una vita difficile: "Prima che rimanessi incinta non avevo preso una bella strada, ma non volevo riconoscerlo", racconta, "Rinaldo mi ha aiutata molto a tirarmi su". Rinaldo è il suo fidanzato, anche lui 18enne, e oggi Dalila vive sotto lo stesso tetto insieme a lui e alla sua famiglia.

Dalila e Rinaldo sognano una grande famiglia

Nel primo episodio Dalila racconta il rapporto con la famiglia di Rinaldo, che l'ha supportata durante il corso della sua gravidanza. In loro, in particolare nella mamma del ragazzo, ha trovato un valido supporto, concreto e morale. È proprio la "suocera" ad accompagnarla alle ecografie e a sostenerla nella scelta dei primi vestitini. Dalila e Rinaldo andranno presto a vivere insieme, in una casa tutta per loro e per la bimba che sta per nascere. "Spero di non essere una mamma rompiscatole", scherza lei, che racconta qual è oggi il suo sogno più grande: "La felicità per me è nelle piccole cose, nell'amore, nell'avere un tetto sotto il quale vivere e stare bene".